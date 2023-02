Hotovo, zelená bestie je v play off. Zaujal Novotný: začal kiksem, pak válel

Dva v jednom. Zachránili se, rovnou postoupili i do předkola play off. Ale že byste viděli ve tvářích borců z Mladé Boleslavi nějakou divokou euforii? Vůbec. „Trochu úleva. Snad se dostaví na hokejky trochu větší klid,“ jen utrousil bek Martin Pláněk. Na výhře 4:3 po nájezdech se v Hradci podílel vyrovnávací třetí trefou. Tým se může ale trochu klepat, jak je na tom kotník brankáře Filipa Novotného.

Při posledním nájezdu ho Ethan Werek položil, brankář si přisedl nohu. Důležitá zpráva? Hradecký útočník bránu netrefil, druhý bod v kapse a Boleslav se dostala do play off. Ale další důležitá informace se skrývala uprostřed klubka hráčů. Parta přijela Filipu Novotnému poděkovat za parádní nájezdy i celkově dobrý zápas, kdy kryl 40 střel. Jenže gólman se nezvedal.

Do kabiny nakonec odešel po svých, ale nohu si musel nechat ošetřit, takže se z rozhovoru omluvil. „Ještě jsem ho neviděl, ale věříme, že to nebude nic vážného,“ přál si asistent trenéra Václav Pletka. Na první dobrou se zdálo, že by Novotný mohl mít pochroumaný kotník.

Celkově pro něj zápas začal hodně divoce, hned v první minutě udělal kiks. Chtěl rozehrát, ale nevšiml si, že kolem brousí Christophe Lalancette a puk skončil v jeho síti.

Mountfield HK - Mladá Boleslav: Bleskový úvod! Velkou chybu brankáře Novotného potrestal Jank, 1:0 Video se připravuje ...

„Chyby děláme všichni, jen tahle je prostě vidět. Myslím, že nás pak mnohokrát podržel a hodně gólů chytil. Můžeme Filipovi jen děkovat,“ poznamenal Pláněk. „Přišlo mi, že Filipa ten moment ze začátku nakopl. Podržel nás,“ chválil Pletka. Zaujalo, jak se Novotný po chybě zvedl. Nešťastný úvod ho vůbec nepoznamenal. Jako kdyby se nic nestalo.

Brankářův výkon gradoval při nájezdech, kdy si ho domácí dvakrát položili a on za sebe v obou případech hrábl lapačkou a puk ukradl. „Filip chytal opravdu dobře. My si můžeme oddechnout, že jsme vyhnuli baráži a jsme tam, kde jsme si přáli být,“ ještě doplnil mladoboleslavský kouč.

Zápas trochu připomínal poslední čtvrtfinále play off. Hradec proti Boleslavi ztrácel koncovky, nakonec jako vítěz základní části v sérii prohrál 1:4. Dvě utkání mu ujely v prodloužení, jedno v nájezdech. Zelená bestie jako kdyby zase neměla žádné nervy.

„Nevím, jestli nad tím takhle přemýšlíme. Chceme vždycky získat body a je asi jedno, kdo je na druhé straně. Teď máme konečně play off, tak snad se dostaví i nějaká úleva, přestaneme dělat tolik chyb a začneme dávat víc branek,“ věří Pláněk, že tým začne zase kousat.

Jeho gól na 3:3 vypadal překvapivě. Henri Kiviaho má lauf, střely z takové dálky běžně schovává do čepice. Tahle mu ale proklouzla. „Aha, tak děkuju, že vím, co si o střele myslíte,“ usmál se bek. „Ne, taky mě překvapilo, že to skončilo v síti, z takové dálky a bez clony góly většinou nepadají. Ale rád samozřejmě jsem,“ přidal obránce.

Po zápase byl spokojený, ale v zápase nastala fáze, kdy si Boleslav prožila dusno. Hradec ji na střely vyhrál 19:5, otočil na 3:2. „To bych asi vůbec nekomentoval, co jsme si říkali. Příjemný to nebylo a ven bych nic nepouštěl,“ dodal Martin Pláněk.