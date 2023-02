SESTŘIHY: Sparta skolila Třinec 4:2. Kladno čeká přímý boj o záchranu

Zdráhal poslal Litvínov do předkola

Ve střelecky i herně vyrovnané první třetině Škoda ke své škodě promarnila dvě velké příležitosti. Nejprve nevyšlo sólo Suchému, který se dostal příliš blízko k brankáři Tomkovi a puk mu dokázal poslat jen do betonu. Pět vteřin před koncem úvodní části se ve skrumáži při přesilové hře dostal k volnému kotouči Blomstrand, když litvínovského gólmana zalehli dva hráči, jenže švédský útočník prázdnou branku trestuhodně přestřelil.

Druhou třetinu si podmanil domácí útočník Zdráhal, který vstřelil dva góly. První po Estephanově buly, když puk zůstal v kruhu a on ho bleskově uklidil golfovým úderem tvrdě a přesně k tyči. Druhý necelých osm minut nato při přečíslení dvou na jednoho. Dostal ideální pas Stránského k druhé tyčce a kotouč procpal pod betonem přesouvajícího se brankáře Svobody. Chvíli předtím s podobnou příležitostí pohrdli Západočeši, Schleissova střela skončila na Tomkově betonu.

V poslední dvacetiminutovce se Plzni dlouho nedařilo s výsledkem zahýbat. Naopak mohla inkasovat, když se za obranu prosmýkl Hlava a při zakončení byl faulovaný. Ovšem Estephanovi klička při trestném střílení nevyšla a Svoboda puk zastavil. Hosté se v závěru ještě nadechli. Rekonen nejdřív trefil tyčku, pak okopíroval Zdráhalův první úder a díky svižné střele ihned po buly snížil. Závěrečný tlak ani hra bez brankáře už Škodě vyrovnání nezajistily.

Litvínov si i díky výsledkům ostatních zápasů zajistil účast v předkole play off.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „Extrémně vyrovnaný zápas. Ve třetí třetině jsme čekali, že Plzeň převezme otěže a bude hrát velice aktivně, což se potvrdilo. My dali gól po buly, oni také, zápas tak rozhodlo jedno proměněné přečíslení dvou na jednoho. Po nějaké lednové a únorové etapě jsme rádi, že mužstvo čtyřikrát po sobě vyhrálo, čtyřikrát o gól.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Po několikáté jsme prohráli 1:2, je to strašně málo z naší strany, nedáváme branky. A když ano jako minule, stejně to neudržíme. Je to stále dokola. Dnes jsme udělali dvě zbytečné chyby, jednu z buly a druhou ze hry, a soupeř je potrestal. Podařilo se nám snížit, ale už bylo hodně málo času na vyrovnání.“

Góly Domácí: 26:07. Zdráhal, 33:43. Zdráhal Hosté: 53:38. Rekonen Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Jaks, Demel (A), D. Zeman, Freibergs, Strejček, Zile, Šalda – Abdul, Sukeľ, Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Hlava, Straka, Fronk – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Skok, Zámorský, Houdek, Jiříček, Kremláček, Jaroměřský – Schleiss (C), Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – M. Beránek, Holešinský, Blomstrand – Bitten, Honejsek, Adamec. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Brejcha, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4478 diváků

Mocný nástup Pražanů, mistr musí do předkola

Sparta udeřila ve čtvrté minutě hned dvakrát v rozmezí 23 vteřin. Nejprve si Tomášek najel až před branku a bekhendem překonal Kacetla. Bodovou šňůru natáhl na osm utkání. Vzápětí Forman vyřešil přečíslení dva na jednoho přihrávkou na zakončujícího Kašeho. Šestadvacetiletý útočník se zapsal mezi střelce ve druhém kole po sobě.

Úřadující mistři snížili v osmé minutě, kdy Daňo prostřelil z kruhu gólmana Kováře. Slovenský útočník si 27. trefou upevnil pozici nejlepšího střelce extraligové sezony.

Dvoubrankové vedení mohl domácím vrátit Řepík, jenže vypálil těsně vedle. Ve 13. minutě se však Sparta dočkala. Forman si najel na Kašeho přihrávku a střelou z kruhu vyzrál na Kacetla, jehož následně v brance nahradil Mazanec.

Pražané si v úvodu prostřední části vytvořili tlak, žádnou z šancí ale nevyužili. Na konci druhého dějství převzali iniciativu Slezané, Kovář se zaskvěl proti Daňově střele.

Po 26 vteřinách třetí třetiny hosté využili přesilovku zásluhou Marcinka, který zblízka doklepl puk do odkryté branky. Lídr kanadského bodování Růžička si díky druhé asistenci v utkání připsal jubilejní 50. bod v ročníku.

Sparta poté Třinci málem opět odskočila, jenže Kaše nastřelil tyčku. Domácí následně nevyužili ani dvě přesilovky, pojistku přidali až v 57. minutě, když si Buchtele najel před branku na Kousalovu přihrávku.

Pražané vyhráli v O2 areně osmý zápas po sobě (bez ztráty bodu), Třinec tam zdolali i v listopadovém duelu (1:0). Obhájci titulu Oceláři prohráli pátý z minulých šesti duelů a přišli o šanci na přímý postup do čtvrtfinále.

Ohlasy trenérů

Hans Wallson (Sparta): „Bylo to dobré utkání proti dobrému soupeři. Mám radost, že jsme získali tři důležité body. Povedl se nám začátek, vstřelili jsme dva rychlé góly, což nám dodalo energii. Třinec nás začal nahánět. Povedený start byl pro nás výhodou do zbytku utkání. Bylo to velké týmové vítězství, jsem opravdu spokojený.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Od stavu 2:0 pro Spartu to bylo vyrovnané utkání, byli jsme kvalitním soupeřem. Utkání bylo celkově na vysoké úrovni s mnoha šancemi na obou stranách. Bohužel jsme je neproměnili. Bohužel po snížení na 3:2 jsme byli dvakrát vyloučeni a ty čtyři minuty nám chyběly ve hře pět na pět, kde jsme mohli být úspěšní a třeba jít do remízy. V posledních dvou utkáních základní části půjde o získání sebedůvěry. Potřebujeme ji získat, abychom si věřili a tyto hraniční zápasy dokázali překlopit na naši stranu.“

Góly Domácí: 03:31. Tomášek, 03:54. Kaše, 12:29. M. Forman, 56:56. Buchtele Hosté: 07:42. Daňo, 40:26. Marcinko Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Mikliš, Kempný, Krutil, Němeček, Jandus, Polášek (A) – E. Thorell, Horák, Tomášek (A) – M. Forman, Kaše, Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, P. Kousal – Safin, G. Thorell, Konečný – Vauhkonen. Hosté: Kacetl (13. Mazanec) – Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Kaňák, Mar. Adámek, M. Doudera – M. Růžička (A), Vrána (C), Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký (A), Marcinko, Chmielewski – Hrňa, M. Roman, Buček – Kurovský. Rozhodčí Mrkva, Šír – Rampír, Špůr Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 102 diváků

Jágrova trefa přišela pozdě

Hned v úvodních sekundách zakončoval Jágr, ale jeho pokus hosté zblokovali. Rytíři byli i v dalších minutách o něco aktivnější, první větší šanci si však připravili Ostravané. Na konci šesté minuty se do přečíslení dvou na jednoho dostali Fridrich se zakončujícím Lakatošem, gólmana Brízgalu však překonat nedokázal.

Domácí však jako kdyby tohle varování nevzali vážně a v polovině sedmé minuty je za to potrestal Raskob. Vyrovnat mohl Jágr, z ideální pozice však nedokázal překonat strážce hostující branky Klimeše. Na druhé straně se blýskl při přečíslení Ostravanů Brízgala, o volný puk před brankou se pak postaral Veber. Přečíslení hostů v 18. minutě zakončoval kanonýr Mueller, Brízgala byl však znovu ve střehu.

Hned v úvodu druhého dějství se do zakončení tlačil Indrák, blafák na Klimeše však k vyrovnání nedotáhl. Vzápětí doklepával zblízka puk do odkryté branky Klepiš, ale vítkovický gólman se stihl přesunout a skvělým zákrokem mu sebral gólovou radost. O chvilku později zakončoval Slováček přečíslení tří na jednoho, Klimeš jeho pokus vytěsnil a od dojíždějícího Pytlíka se kotouč odrazil jen těsně vedle levé tyčky.

Ve 25. minutě hráli Vítkovičtí první přesilovku zápasu, ale domácí se ubránili. Ihned po vypršení trestu uháněl naopak Klepiš po naskočení na led z trestné lavice sám na Klimeše, s oblíbeným zakončením do bekhendu však neuspěl. Na konci 28. minuty měli k dispozici první početní výhodu také Kladenští. Jágr hned v jejím úvodu posunul puk po vyhraném buly na Dotchina, jeho zakončení zpoza kruhů však znovu zastavil pozorný Klimeš.

Další šanci nevyužil už při hře v plném počtu Kubík. V končící 36. minutě, kdy byly oba celky shodně ve čtyřech, zachránila Klimeše po Filipově ráně z úhlu horní tyčka. Ještě před přestávkou byl vyloučený Kehar, domácí však oslabení přestáli bez úhony.

Také ve třetí třetině se Rytíři hnali za vyrovnáním, jenže dál ztroskotávali na Klimešovi. A jejich situace byla ještě výrazně složitější od 45. minuty, neboť po Veberově chybě u postranního hrazení prostřelil Brízgalu Kotala. Na druhé straně neuspěl z podobné pozice Slováček. Ve 48. minutě měli domácí štěstí, když Jarůšek zazvonil na tyčku.

Ostravané pak s přehledem hájili svůj náskok. Rytíři to v závěru zkusili s dlouhou hrou bez gólmana, jejich početní převahu ještě umocnil Grmanův faul a Jágr z prostoru mezi kruhy 57 sekund před koncem základní hrací doby snížil. Na kýžené vyrovnání už však domácí nedosáhli.

Ohlasy trenérů

Pavel Skrbek (Kladno): „Neodehráli jsme špatnou první třetinu, ale soupeře jsme tam pustili do několika přečíslení dvou na jednoho, z nichž mohl skórovat. Nás výborně podržel Adam Brízgala. Ve druhé třetině jsme naopak my měli několik šancí, z nichž jsme měli dát góly, ale bohužel jsme toho nevyužili. Ve třetí třetině jsme si řekli, že zvýšíme tlak do brány, abychom dali konečně nějaký gól, ale bohužel to byl soupeř, který odskočil z jedné akce na 2:0 a pak už nás téměř k ničemu nepustil až do závěru, kdy jsme hráli šest na čtyři a povedlo se nám snížit na 1:2. Neodehráli jsme špatné utkání, ale s jediným vstřeleným gólem jsme neuspěli.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Bylo to velice vyrovnané a těžké utkání. Věděli jsme, že Kladno hraje o všechno. Pro nás jsou však takto těžké zápasy výbornou přípravou na play off. Důležité bylo, že jsme šli do vedení a drželi jsme ho až do závěru poté, co jsme ho ještě navýšili. Odehráli jsme velice dobrý týmový zápas s vynikajícími gólmanem Klimešem, hráli jsme dobře z obrany a drželi střední pásmo, často jsme se dostávali do brejkových situací. Z nich jsme možná mohli výsledek ještě navýšit, ale jsme strašně rádi za tři body.“

Góly Domácí: 59:04. Jágr Hosté: 06:31. Raskob, 44:15. Kotala Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Jágr – Brodecki, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Filip, Zikmund (A) – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč. Hosté: Klimeš (Stezka) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Prčík, J. Stehlík – Bukarts, Lindberg, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – Lednický, M. Přibyl, Dej. Rozhodčí Hradil, Stano – Frodl, Lhotský Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4073 diváků

Mountfield HK - Mladá Boleslav 3:4p

Góly Domácí: 00:38. Jank, 20:22. McCormack, 30:54. Zachar Hosté: 06:26. O. Roman, 14:47. Söderlund, 53:24. Pláněk, . Kel. Klíma Sestavy Domácí: Kiviaho (Machovský) – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Rosandić, Marcel – Lev (A), Cingel, Eberle – Werek, Lalancette, Okuliar – Jergl, Kev. Klíma, Perret – Smoleňák (C), Zachar, R. Pavlík. Hosté: F. Novotný (Krošelj) – Lintuniemi, Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, R. Jeřábek, Štich – Lantoši, O. Roman, Malát – Kel. Klíma, Bičevskis, Söderlund – Šťastný, O. Najman (A), Šmerha – J. Stránský (C), Dvořáček, Lunter – D. Přibyl. Rozhodčí A. Jeřábek, Jiří Ondráček I – Jiří Ondráček II, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 274 diváků

Karlovy Vary - České Budějovice 5:1

Góly Domácí: 08:36. Černoch, 11:35. Kofroň, 21:02. Hladonik, 27:15. Kohout, 27:53. Koblasa Hosté: 18:17. Dzierkals Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Mikyska, Huttula, M. Kočí, Stříteský, Rohan, Havlín – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň – Juusola. Hosté: Strmeň (28. Hrachovina) – Štencel (A), Vráblík, Bindulis, Percy, Hovorka, Kachyňa, Šenkeřík – Dzierkals, J. Novotný, Gulaš (C) – Vondrka, Hanzl, Valský – Přikryl, M. Toman, Doležal – Strnad, Raška I, V. Tomeček. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Gerát, Hynek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3337 diváků

Kometa - Olomouc 3:0

Góly Domácí: 07:57. Flek, 24:43. Koblížek, 33:29. Vincour Hosté: Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Fajmon, Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Němec – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Zbořil, Koblížek. Hosté: Konrád (Lukáš) – Rašner, Dujsík, Švrček, Galvas, Řezníček, T. Černý, Mareš – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Olesz (A), Knotek (C), Bambula – Klimek (A), Strapáč, Menšík – M. Tomeček, Kučera, Rutar. Rozhodčí Hribik, Pilný – Axman, Lederer Stadion Winning Group Arena Návštěva 6548 diváků