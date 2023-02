Pět sekund a Přibyl dohrál! Jako kdysi Jágr. Je mi to trapný, přiznal trenér

Pravidla jsou pravidla a měla by se dodržovat. Ale někdy regule přináší bizarní představení. Před pěti lety to na vlastní kůži poznával Jaromír Jágr, když naskakoval k prvoligovým utkáním na pár sekund. Aby měl čárku, víc čárek a nakonec dostatečný počet startů pro uvažovaný start v baráži. Něco podobného se nyní děje v Mladé Boleslavi v případě Daniela Přibyla.

Útočník Bruslařů se v pátek proti Litvínovu postavil do zahajovací formace. Padla buly a třicetiletý borec už si to šinul zpátky na střídačku. V zápise u něj svítil ice time pět sekund. Víc nic. Vskutku bizarní. Na ještě větší grotesku došlo v předchozím kole v Brně, kde statistici napočítali Přibylovi tři vteřiny pobytu. Nic moc vytížení s ohledem na trmácení se na štrece dlouhé dohromady 520 kilometrů. „Je mi to trapný,“ říká k tomu kouč Jiří Kalous na rovinu.

Ale co jiného dělat? Boleslav se jistí pro všechny případy. Kdyby došlo k tomu, čemuž v Boleslavi nevěří. K účasti v baráži. Přibyl má zatím v boleslavském dresu po přesunu ze Sparty 12 střetnutí a potřebuje jich mít 15.

Kdyby Bruslaři nechali Přibyla na marodce a zahučeli do prolínací soutěže o extraligu, služeb ofenzivního hráče by nemohli využít.

„Potřebujeme, aby měl Dan pro všechny případy starty za klub, aby splnil počet odehraných zápasů. Rádi bychom se tomu vyhnuli, ale nutí nás k tomu pravidla. Připravujeme se samozřejmě na všechny varianty, a proto to děláme. Jinak bychom to nedělali. Snažíme se vytěžit z té situace, co musíme. A není pro nás zatím jiného východiska,“ pokračuje Kalous.

Přibyl je vynikající technický hráč, ovšem jeho kariéru nehorázným způsobem dusí dlouhodobá zranění. V období 2017 až 2022 odehrál pouhých šest mistrovských utkání. Málokdo věřil, že se po tak dlouhé absenci vrátí k profesionálnímu sportu, ovšem on to silou vůle dokázal. Ve Spartě v této sezoně zvládl dvanáct duelů (2+4), prostoru však neměl moc, proto uvítal trejd do Mladé Boleslavi. Zde v tuctu soubojů zapsal 5 bodů (1+4).

Poslední větší záběr Přibyl absolvoval před týdnem s Karlovými Vary, kdy odehrál devět minut. Kolo předtím to bylo pět sekund na Kladně…

Jaromír Jágr v podobném duchu „hrál“ před pěti roky v druhé nejvyšší soutěži, se zraněným kolenem naskočil obvykle na pár vteřin a šel z ledu. Taky proto, aby mohl hrát baráž o extraligu.

