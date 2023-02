Zápas roku: Jágr proti kamarádovi, odcházející střelec i památná exploze

Ten scénář se v kladenském podání opakoval kolikrát. Tlačí, jsou na dostřel, ale bránu k bodům nerozrazí. Takže odjíždějí do kabin schlíplí, tam dlouho sedí se sklopenou hlavou.

V pátek mocně dotahovali při vyprodaném šlágru s nabušenou Spartou. Teď s podobně silnými Vítkovicemi. Ale nic. Zase nic. „Je to hrozná škoda,“ litoval gólman Adam Brízgala, jehož jméno fanoušci několikrát skandovali. Protože předváděl parádní zákroky, držel naději na body. Ovšem v kladenském případě je to pouze naděje.

Když se v čase 59:03 trefil při hře bez gólmana Jágr, do žil hráčů i příznivců vytryskla pořádná dávka nové energie. Jenže srovnat se domácím nepodařilo, Vítkovice už si to pohlídaly. Ukázaly sílu, odolaly. Po zápase hráči přijeli k sektoru hostů a fanoušci, kteří se kodrcali přes celou republiku, je odměnili: Hoši děkujeme!

„Ale bylo to velice těžké utkání, věděli jsme, že Kladno hraje o všechno. Pro nás to byla dobrá příprava na play off. Odehráli jsme dobrý týmový zápas, jsme strašně rádi za tři body,“ reagoval vítkovický kouč Miloš Holaň.

I když jeho výběr dlouhodobě v Kladně nepatří k nejatraktivnějším soupeřům, tentokrát domácí patrioti vycítili, že přituhuje. Už není na co čekat, proto je přišli podpořit v hojném počtu. Dorazilo 4 037 lidí, což je na místní poměry nadprůměrné číslo.

V hledišti mačkali palce. A zároveň skenovali telefony, aby věděli, jak hrají největší rivalové. Nervózně neustále aktualizovali ostatní výsledky. Ty hrály domácím do karet. Karlovy Vary drtily Motor, navrch měl i hradecký Mountfield v souboji s ohroženou Mladou Boleslaví.

Ovšem Kladno toho nedokázalo využít. Kvůli tomu se násobila frustrace. Šancí bylo dost, hlavně při několika závarech. Ale efektivita byla mizerná. „Těžko říct, čím to je. Jestli psychikou nebo nepřízní osudu. Doufám, že když si to kluci nevystříleli dneska, mají góly připravené na příští zápas,“ přeje si gólman Brízgala.

Všechno směřuje k infarktové koncovce. Motor versus Kladno. V pátek na jihu Čech to bude pro obě mužstva bitva roku. Kdo s koho.

Pikantní střet na druhou

Pikantní to bude i pro kladenského útočníka Adama Kubíka. V zákulisí už se má za hotovou věc, že tenhle kladenský šikula zamíří v příští sezoně právě do Budějovic. Teď se kladenský odchovanec ve vyhecované bitvě utká s Motorem. „Je to pro mě možná nepříjemný, ale nepřipouštím si to. Půjdu do toho na sto procent. Jdu bojovat za Kladno! Chceme to urvat, uděláme pro to maximum,“ tvrdí Kubík, který před zápasem dostal ocenění jako extraligový vítěz soutěže one timer challenge.

Tedy pro toho, kdo umí nejlíp pálit z první. Což opravdu umí náramně. Jenže proti Vítkovicím se jeho pumelice neujala ani jednou.

I proto se schyluje k závěrečnému dramatu. Ještě jedna pikantérie. Motor jako hlavní kouč vede David Čermák, někdejší dlouholetý kladenský trenér. Velký Jágrův kamarád, v mládí spolu hrávali. Osud jim na pátek nachystal setkání, při němž určitě nebudou hrát prim vzpomínky na mládí.

Oběma týmům půjde o extraligový kejhák. „Už někdy v prosinci jsme se bavili, že to tak může dopadnout. A je to tady. Musíme u nich vyhrát za tři body. Jestli se chceme vyhnout baráži, nic jiného nám nezbývá,“ dobře si uvědomuje kladenský asistent Pavel Skrbek.

Rytíři před lety jeden veledůležitý zápas na jihu Čech hráli. Při vrcholící baráži. Jágr se trefil čtyřikrát a byl, pokolikáté už, v Kladně za boha.

Jak to dopadne tentokrát?

„Bude to pro oba týmy velký tlak,“ uvědomuje si gólman Brízgala. „Baráži se chceme vyhnout za každou cenu.“

Ovšem to samé zní i z kabiny Motoru. Fanoušky obou týmů čekají pořádné nervy.

Podívejte se, jak Kladno před čtyřmi lety slavilo postup do extraligy... Video se připravuje ...