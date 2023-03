Slabší tým i chemie, horší vzduch. Jak se Motor z bronzu sesunul dolů

Loni touto dobou České Budějovice rozjížděly finální ofenzivu za čtvrtou příčkou po základní části extraligy. Na poslední chvíli se přitiskly k jistotě čtvrtfinále play off a položily základ k bronzové odměně. Motor se ocitl (téměř) na vrcholu blaha, po těžkých letech si užíval stvrzující comeback mezi domácí smetánku. Dnes je vše jinak, trable zpátky. Jihočeši sní o holé záchraně elitní soutěže. Co se stalo?

Na první pohled to moc nechápete. Po báječné sezoně se neměnil realizační štáb v čele s Jaroslavem Modrým, zůstaly klíčové opory Gulaš s Pechem, stejně tak uznávaný brankář Hrachovina. Fanoušci Motoru, jedni z nejloajálnějších v republice, byli nažhaveni na další zábavný ročník. Teď se třesou před páteční pří s Kladnem, kdy je v sázce vše. A neklepou se jen oni. Motoru hrozí nevyzpytatelná baráž. Různé podivnosti z této sezony nasvědčují tomu, že by to v ní měl zatraceně těžké.

Nemusíte být kdovíjaký insider, abyste pochopili, že v Budějovicích se už delší dobu hůř dýchá. Nervozita je prevít, lepší nepředstavovat si, jak to může celé dopadnout. Nedělní odevzdaný výkon v Karlových Varech (1:5) jen podtrhl aktuální rozpoložení kádru Davida Čermáka. Nic moc, bylo už líp, eufemisticky řečeno.

Takhle, Motor má spásu v podobě 13. místa ve vlastních rukách, při výhře nad Kladnem po 60 minutách je zachráněn. Hraje doma, před zřejmě vyprodanou arénou. Ale tohle je něco jako sedmý zápas, kdy se obvyklé výhody stírají.

Ve střehu jsou i klubové legendy.