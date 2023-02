Úpadek gólmanů i posil, kritická ztráta beka. Důvody, proč je Motor dole

Doba bronzová je tatam. Zatímco vloni České Budějovice slavily v extralize zisk třetího místa, letos se lopotí na třinácté pozici. A může být hůř. Jestliže Motor nezvládne kritický zápas proti Kladnu, zapadne do barážového bahna. Tým, který deset měsíců zpátky pokukoval po finále, se nyní obává pádu o ligové patro níž. Co se na jihu Čech tolik pokazilo? Dozvíte se v článku na iSport.cz.

Ne o moc, ale přece jen loni v létě tým oslabil. Odešla hokejová kvalita, ale zejména vůdcovská, atribut zkušeností. Jak Jiří Novotný, tak Michal Vondrka se sice po čase vrátili, ale v podstatě už jen hasit založený požár, navíc druhý jmenovaný se brzy zranil. Moc se nezmiňuje ztráta Jiřího Ondráčka, přitom měl na bronzové sezoně nemalý podíl. To samé Daniel Voženílek.

Od Martinše Dzierkalse se čekalo o dost víc než stávajících 20 bodů (7+13), ofenzivní trio Strnad, Přikryl, Tomeček doposud pobralo 18 bodů (7+11). Ačkoli se s tímto triem prvoplánově nepočítalo do rolí ofenzivních a bodových tahounů, jejich příspěvky jsou nečekaně skromné. V novém mužstvu se ztratili, nenašli a neuplatnili svůj hokej, který je do klubu přivedl.

Dominik Hrachovina v předchozí sezoně předvedl náramná představení, dokázal sám svým přičiněním ukrást Motoru několik zápasů, v jiných držel své kumpány ve hře o body. Rok poté už to tak zářivé není, zůstává za očekáváním, v úspěšnosti zákroků spadl pod 90 procent (19. v extralize), inkasoval nemálo zbytečných branek a v posledních kolech přepustil pozici Janu Strmeňovi.

Rychlá ztráta Percyho

Odehrál tři minuty prvního kola v Třinci a pak tři měsíce kurýroval zlomené zápěstí. S obráncem Stuartem Percym v sestavě by si Motor vytvořil takový bodový polštář, s nímž by předkolo asi uhrál. Byla to pro Motor těžká ztráta. Ani ne tak v defenzivě, ale především v podpoře útoku, včetně přesilovek, kde je Kanaďan na modré klíčovým hráčem.