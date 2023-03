Pouzar o krizi Motoru: S Modrým měli odejít všichni trenéři. Co mládež?

Je ikonou českobudějovického klubu a není mu lhostejné, co se s ním (i v něm) bude dít v následujících dnech a týdnech. Jaroslav Pouzar nedávno oceňoval nejlepší tým základní části extraligy pohárem, po němž je nově pojmenován. Radši by trofej předával „svému“ Motoru než Pardubicím, ale… Ještě loni byla situace jiná, Jihočeši vystřelili Dynamo ze čtvrtfinále play off a brali bronzovou medaili. Dnes mezi oběma kluby zeje kráter 47 bodů, takže tým Davida Čermáka vyhlíží páteční vřavu o všechno s Kladnem. „Motor nemá špatné mužstvo, aby byl tak dole, problém je, že není produktivní a předvádí stále stejný hokej. Nic se v něm nemění,“ hodnotí propad týmu 71letý Pouzar v rozhovoru pro iSport.cz.

Tušíte, jak to v pátek dopadne?

„Věřím, že Motor vyhraje. Je to v podstatě rozhodující zápas sezony. Mě hlavně mrzí, že se Motor po předchozí podařené sezoně skoro celou další plácá dole. Měl přitom vynikající začátek, vyhrál tři zápasy za sebou, byl na prvním místě. Pak se to najednou zvrtlo, kluci mají problém dát gól, tím pádem i vyhrát, dělají chyby… Je to i pro mě hodně nepříjemné.“

Kde vy vidíte největší problémy týmu?

„Můj názor je, že když už v prosinci měnili trenéry, měli vyměnit všechny. Pryč dali hlavního trenéra, přitom u toho byli tři lidi. Tím pádem ani nepřišel potřebný impuls, který by dodali noví trenéři. Celé to běží ve stejných kolejích. Odchod Jardy Modrého nepřinesl efekt. Myšlenka, že po jeho odchodu to začne fungovat, se minula účinkem. To podle mě byla chyba.“

Budějovický kádr stále stojí zejména na hráčích, kteří se věkem blíží ke čtyřicítce. Loni vše vyšlo až extrémně, ale ukazuje se, že jít po téhle cestě nejde donekonečna. Váš pohled?