Co sráží Oceláře: z Varaďovy zbraně slabina, matná obrana i faktor Buček

Co sráží v letošní sezoně třinecké Oceláře? • FOTO: Koláž iSport.cz Třinečtí Oceláři, úřadující šampioni a vítězové tří posledních ročníků Tipsport extraligy, půjdou do předkola play off. Za posledních dvanáct let budou v elitní čtyřce po základní části chybět teprve potřetí. Co stojí za nebývalou výsledkovou krizí? Proč svěřenci trenérů Zdeňka Motáka a Vladimíra Országha za posledních 14 zápasů vyhráli jen dvakrát za tři body? Ještě na přelomu kalendářního roku rozsévali Oceláři zkázu. Kometu dvakrát v rychlém sledu vypráskali 7:2 a 6:1, Liberec 6:3, Plzeň 6:1. Od 17. ledna jako když utne. Domácí prohra s Olomoucí 1:3 nastartovala krizi, jakou v klubu nepamatují roky. Proč? Pomineme-li virózu, která tým srazila po Winter Games v Bratislavě, protože s marodkou v lize bojují všichni. Co Oceláře trápí?

PAST NEFUNGUJE Za předchozího trenéra Václava Varadi to byla největší zbraň – past ve středním pásmu. Přes kompaktní a neprostupnou zeď se rivalové nemohli dostat. Do obranné třetiny se šlo probít jen nahazováním puků, které v pohodě u mantinelů sbírali důrazní beci. Na výhry pak Ocelářům stačily dvě tři branky. Žádná hitparáda pro oči fanoušků, ale play off styl neměl slabinu. Vynesl tři zlaté medaile. Noví trenéři chtěli důraznou defenzivu podržet, ale zároveň dát týmu větší volnost v ofenzivě. Větší porci branek to nepřineslo. A střední pásmo je nebývale průchozí. Tohle bije do očí nejvíc - součinnost forvardů s beky při přepínání do obrany nefunguje. Individuální chyby bourají jakoukoliv snahu o systém. A tím se nabaluje frustrace, nervozita a negativní atmosféra. -18 Takový rozdíl ve skóre mají Oceláři za posledních čtrnáct zápasů. Vstřelili v nich 28 gólů, inkasovali 46. Celkově jsou přitom stále v plusu, po padesáti zápasech mají skóre 142:118 (+24).

HLOUBKA SESTAVY Martin Růžička (23+27) a Marko Daňo (27+21) jsou na prvních místech kanadského bodování, Daňo je nejlepší mezi střelci. Andrej Nestrašil druhý mezi nahrávači (9+36), slušně si vedou Libor Hudáček (20+12), Tomáš Marcinko (10+20) a Jakub Jeřábek (2+23). Za prvními dvěma formacemi je ale propastná díra. Nebývale se trápí talentovaný centr Miloš Roman (4+4), který už měl přebírat jednu z vůdčích rolí. Zkušený kanonýr Erik Hrňa neměl ani za Varadi kdovíjakou minutáž (13:25), ale patřila mu klíčová role v první přesilovce. V minulé sezoně za 30 zápasů nasbíral 27 bodů (14+13, v přesilovkách 7+8), byl třetí v kanadském bodování týmu. Teď šel s časem opět níž (7:54), za 37 zápasů má 7 bodů (2+5, v přesilovce 1+5). Body a gólová podpora třetí a čtvrté formace chybí, klíčové opory jsou pak logicky přetěžované. 23,33 % Takovou úspěšnost střelby měl v minulé sezoně Erik Hrňa, v klubu byl nejpřesnější. Martin Růžička měl 12,65 %, Andrej Nestrašil 16,49 %, Petr Vrána 18,06 %. Teď je Hrňa na čísle 3,17 %, z 63 ran na bránu dal pouze 2 góly. Střelecky dolů šel také Nestrašil s 9,47 % a kapitán Vrána po operaci odehrál teprve tři zápasy. Liberec - Třinec: Daňo dorazil Růžičkovu střelu, 1:1 Video se připravuje ...

FAKTOR BUČEK Slovenský útočník Samuel Buček (24 let) je bezesporu velmi slušný hokejista. Urostlý (190 cm/ 87 kg), technicky šikovný, se slušným střeleckým potenciálem. Za Nitru v minulé sezoně nasázel 41 branek. Není divu, že si ho v létě vyhlédli skauti Seattle Kraken. Jenže Buček dal přednost Nižněkamsku a když v Rusku skončil, sáhli po něm v polovině září Oceláři. To vyvolalo vlnu negativních emocí. Buček sice v Třinci tvrdě pracuje do obrany, bere i roli ve čtvrté řadě, ale jeho příchod poměrně výrazně rozladil kabinu. Zdaleka ne všem hráčům totiž bylo jedno, že smlouvu v Rusku podepsal i přes válečnou agresi na Ukrajině. Mnozí z lídrů byli proti jeho příchodu, což v krizi na pohodě nepřidá. Možná i proto Buček nedostává tolik prostoru. V průměru hraje 7:54 minuty, přes třináct minut se za 34 zápasů dostal jen třikrát. 18,75 % Takovou úspěšnost střelby má aktuálně v soutěži Samuel Buček. Na šest gólů mu stačilo 32 střel. V tomto ohledu je lepší než Marko Daňo (17,65 %, 27 gólů, 153 střel), lídr extraligových střelců. Do přesilovek se Buček dostává sporadicky, v průměru 23 vteřin za zápas. Třinec - Mountfield HK: Buček v rychlosti obkroužil hostující klec a odčaroval brankáře Kiviaha, 1:0 Video se připravuje ...

TLAK Z „FARMY“ A JUNIORKY Prakticky není. Třinecká juniorka se sice drží na druhém místě hned za Vítkovicemi (ztrácí bod, má zápas k dobru), ale žádný z dravých mladíků se do prvního týmu netlačí. O prostor si říkal sedmnáctiletý obránce Marek Ročák, v áčku odehrál 3 zápasy (0 bodů), ve Frýdku-Místku 24 (0). Začátkem ledna dal přednost kanadské juniorce, odešel do Kelowny. Devatenáctiletý útočník Oskar Haas vede bodování i střelce v partnerském Frýdku-Místku (17+18), za Třinec odehrál 7 zápasů (0+1). Do jednoho duelu naskočil devatenáctiletý Michal Ramik (0). To je vše. Za Varadi to ale nebylo o mnoho lepší. V minulé sezoně naskočili jen tři hráči kategorie U20 (Michal Ramik 4/0, Pavel Matěj 2/0 a Jonáš Jobánek 2/0). Konkurence z „farmy“ také chybí. Z první ligy do většího počtu zápasů naskočili pouze Vladimír Svačina (16/ 1+1) a obránce Štěpán Havránek (16/ 0+1). 4:04 Takový průměrný ice time měl devatenáctiletý útočník Oskar Haas v sedmi extraligových zápasech za Třinec. Útočník Michal Ramik byl v průměru 3:50, obránce Marek Ročák 9:29. Oskar Haas v dresu Frýdku-Místku • Foto profimedia.cz

MATNÝ DEFENZIVNÍ ŠTÍT Reprezentační beci Martin Marinčin a Milan Doudera jsou jen stíny opor, které držely Třinec v minulých sezonách. Nečekané chyby, obranná nejistota, výrazně slabší podpora ofenzivy. Marinčin má za 48 zápasů 14 bodů (2+12, v přesilovkách 0+7). Doudera za 45 zápasů 12 bodů (2+10). Odchody lídrů Davida Musila do Pardubic a Tomáše Kundrátka do Komety pořádně zamávaly defenzivním štítem. Zkušený Jakub Jeřábek (50/ 2+23, v přesilovkách 1+13) se po týmově slabším rozjezdu chytil parádně, ale při stávající krizi se ani on nevyhne výpadkům. Obranný val Ocelářů zkrátka není zdaleka tak pevný, jako býval v mistrovských sezonách. Nic na tom nezměnil ani lotyšský reprezentant Karlis Čukste (48/ 2+6). Obranu chtěli Oceláři dlouhodobě posílit, jenže příchody Lukáše Kloka ani Daniela Gazdy se nepodařilo realizovat. Klok dal přednost Švédsku, potažmo Švýcarsku, a práva na Gazdu přetáhly Pardubice. 23:21 Tolik času v průměru odehraje slovenský obránce Martin Marinčin. Je nejvytíženějším hráčem Ocelářů. Druhý je Jakub Jeřábek (22:36), třetí Milan Doudera (21:01). Z útočníků mají nejvyšší ice time Martin Růžička (20:53), Tomáš Marcinko (20:43) a Andrej Nestrašil (20:13). Mladá Boleslav - Třinec: Jeřábek napřáhl od modré a v přesilovce poslal hosty do vedení 0:1 Video se připravuje ...