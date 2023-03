Růžička opět ovládl bodování: Deset let? Hrozný. Daňo otce „jen“ vyrovnal

Přední příčky individuálních statistik by oba s chutí vyměnili za týmový úspěch. V základní části nepřišel, Oceláři skončili šestí. O to víc se upínají na play off. V předkole je čeká Litvínov. „Těžký soupeř. Připravíme se a půjdeme s pokorou do bojů,“ říká Martin Růžička, který při dlouhodobém zranění Petra Vrány zastával roli kapitána.

Kanadské bodování vyhrál sedmatřicetiletý Růžička po deseti letech. V sezoně 2012/13 nasbíral neskutečných 83 bodů (40+43), což je stále rekord samostatné ligy. „Deset let? To je hrozný,“ pousmál se. „Je to dost let. Párkrát jsem byl od té doby blízko, těší mě, že se to znovu povedlo. Chtěl bych poděkovat všem, co mi k tomu pomohli. Trenérům, spoluhráčům, vedení... Těší mě to.“

V posledním kole základní části byl nejbližším Růžičkovým vyzyvatelem Marko Dano – parťák z elitní formace. Ztrácel jediný bodík. Proti Mladé Boleslavi zůstali oba na nule. Daňo se dostal ke třem nebezpečným ranám, ale neujala se žádná. Vyslyšeny nebyly ani Růžičkovy pasy.

„Osobní statistiky jsme s Markem neřešili, spíš jsme se soustředili na zápas, abychom pomohli týmu,“ popisoval Růžička. „Ať už body, nebo něčím jiným, ale to se nám nepovedlo. Samozřejmě bych ale chtěl Markovi poblahopřát za střelce. Měl hezkou základní část. S formou, jakou má, určitě bude bojovat o nějaké další trofeje.“

Osmadvacetiletý Marko Daňo nezastírá, že ho cena pro nejlepšího kanonýra těší. „Jsem rád, že mi to podařilo a že jsme si to s Růžou pěkně rozdělili,“ přitakal s úsměvem. „On je král bodování, to je super. Pevně věřím, že v předkole budeme naší produktivitou prospěšní mužstvu.“

V posledním kole se chtěl dotáhnout na třicítku branek. Případně překonat slovenské maximum, které shodou okolností drží jeho spoluhráč Libor Hudáček. Ten před třemi lety nastřílel za Liberec 31 gólů.

„Snažil jsem se překonat i otce, jsme teď na stejných bodech po základní části (51). Možná v nějakých dalších sezonách,“ připomněl tátu Jozefa, bývalého útočníka Ocelářů. „Chtěl jsem dát třicátý gól, zarovnat to. Ale nevadí. Jsem rád, že se podařilo dvacet devět, pro mě je to obrovské číslo! Zároveň věřím, že jsem si nějaké góly pošetřil i na play off.“

Sám má proti Litvínovu velmi slušnou bilanci, za čtyři vzájemné zápasy nasbíral 7 bodů (5+2). „Snad si dobře obalím hokejky a budu připravený dávat další góly,“ pousmál se. „Podívám se, jak góliky padly, abych měl nějakou představu, kde se pohybovat. Hlavní ale bude, abychom ty zápasy týmově zvládli. A šli v play off dál.“

VÍTĚZ BODOVÁNÍ 2022/23 Martin Růžička 52 (23+29) 2012/13 Martin Růžička 83 (40+43) 2002/03 Richard Král 67 (22+45) 1999/00 Richard Král 77 (24+53) NEJLEPŠÍ STŘELEC 2022/23 Marko Daňo 29 2020/21 Matěj Stránský 33 2014/15 Erik Hrňa 26* 2012/13 Martin Růžička 40 2002/03 Jan Marek 32 * 10 gólů vstřelil Hrňa za Olomouc