SESTŘIHY: Kometa skolila Spartu, Hradec zvládl derby i přímý postup

Sladká výhra na závěr základni části. Hokejisté Komety Brno v posledním 52. kole porazili doma rivala ze Sparty 5:2 a výrazně si vylepšila chuť na blížící se předkolo play off. Liberec ztratil šanci na přímý postup do čtvrtfinále. Do elitní čtyřky pronikl Hradec Králové po výhře 3:1 v derby proti Pardubicím. Rozjetý Litvínov sestřelil Olomouc 5:1. České Budějovice se rozloučily se sezonou vítězstvím 5:3 v Plzni. Kladno před čekáním na baráž přestřílelo Karlovy Vary 5:4. Mladá Boleslav se na předkolo naladila výhrou 3:2 v Třinci.