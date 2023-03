Boj o čtyřku: Hradec slavil. Liberec štvala nespravedlnost, tlačil do kopce

Hradec jásal. Porazil Pardubice 3:1 a už se ani nemusel dívat, co se děje v Liberci. Tři body přinesly jízdenku do čtvrtfinále, ať se pod Ještědem stalo cokoliv. „Máme strašně soudržný tým, bude to hrát ještě velkou roli v play off,“ nadšeně hlásil Marek Zachar, rychlonohý ďábel, který bitvu rozhodl. A Liberec? Ovládl nájezdy s Vítkovicemi, vyhrál 2:1. Stejně mu ve středu začne série s Plzní. Pocity zní: smutek a frustrace. Mix dojmů, že zápas tlačil do kopce.

Pardubice už dávno měly zavřené dveře své šatny. Ochozy ještě bouřily a ne a ne pustit svoje hrdiny pryč. Hradec dotáhl velkou jízdu, kterou nastartoval v posledních týdnech. Vyletěl do první čtyřky, odfoukl Třinec a teď za zády udržel Liberec. Výhra nad Dynamem chutná o to víc, že znamená jistý postup do čtvrtfinále. Bílí Tygři musí do předkola proti Plzni.

Trenér Tomáš Martinec obcházel na konci zápasu svoji lavičku. Plácal si s hráči, děkoval za velký výkon. „Chválil,“ usmál se útočník Marek Zachar u dotazu, co stihl jinak dost kritický kouč říct v kabině. „Ale hlavně jsme tam řvali. Máme po vyhraném zápase takový rituál, tak jsme si dost zakřičeli. Je to obrovská radost,“ popisoval atmosféru v hradecké buňce.

Ve 22. minutě ujel při oslabení a dal na 2:0, což určilo ráz celému zápasu. Manko už Dynamo nesmazalo, na chvíli se přitáhlo. Víc nic.

Jak povolilo hradecké napětí, se dá dobře dokumentovat na prošedivělém padesátníkovi. Odbíhaly poslední sekundy a z plna hrdla zařval pod novinářskou tribunkou na pardubickou sestavu: „Umíte ho...!“

Ne, tak špatné to z pohledu Dynama nebylo. Prohrálo sice počtvrté v řadě, ovšem hodně chtělo Mounftieldu cestu do čtvrtfinále zatarasit. Jenže domácí sestava zkrátka pracovala výrazně lépe. „Zasloužená výhra Hradce, jednoduché,“ krátce usoudil trenér Radim Rulík. „Máme teď špičkový materiál,“ přidal ke čtyřem prohrám na konci základní části. „A dalších slov nemám. Jen říkám, že špičkový materiál. Tým v Hradci chtěl, s Litvínovem v pátek taky, ale nestačilo to,“ dodal nakonec.

Oba Východočeši teď budou čekat, jak dopadne předkolo, kdo z něj pro ně nakonec vypadne. Liberec do předkola nakonec zahučel, i když nakonec oloupil Vítkovice v nájezdech.

Pod Ještědem zapanovalo jisté zklamání i lehká frustrace v jednom. Místní borci přišli o poukázku do čtvrtfinále, na které si věřili po velmi dobrých posledních výkonech. Měli na to doma srazit za tři body i Vítkovice, jenže prožili zápas k vzteku. Mnozí hráči těžko v klíčové fázi rozdýchávali verdikty sudích, což se promítlo do jejich mentálního rozpoložení, potažmo i herní produkce.

Tygři jako obvykle zmáčkli soka od úvodních sekund, Lukáše Klimeše zasypali salvou ran. Jen v prvním dějství na něj vypálili sedmnáctkrát, ale do kabiny odcházeli rozhození jednogólovým mankem po kontroverzním výroku sudích, po němž ve 14. minutě musel na trestnou lavici Oscar Flynn za podražení.

Režie sázela opakovaně inkriminovaný zákrok na kostku nad ledem, lidé bouřili zlobou, také na domácí střídačce nechápali. A třeba týmový doktor si několikrát významně klepal na čelo. Jeden z lídrů Michal Birner cítil těžkou křivdu, po gólu vyrazil za hlavním rozhodčím, aby po půlminutě hry už pykal na dvě minuty za krosček, vyplývající z naštvání.

Až záběr zezadu prokázal, že o nedovolený nejspíš šlo. Ten nemohl vidět Petr Kváča, jenž o první pauze v zákulisí vzteky rozlámal hůl. „Nezlobte se na mě, to bylo šílený,“ kroutil hlavou po utkání. „Tlačili jsme to hodně do kopce. To je stejné, jako když stavíte domeček z karet, někdo přijde a sfoukne vám ho. Každý jsme člověk, můžeme udělat chybu, ale že se ten hráč nepřizná (Willie Raskob), to mě zaráží víc,“ namířil svou zlobu na protihráče. „Radši budu s klukama, kteří se prostě přiznají. Jestli tam byl kontakt, nebo ne… O. K., ale hrajeme hokej, ne? Nejsme žádné slečinky,“ přiznal liberecký brankář.

Domácí dál i přes pocit křivdy dobývali vítkovické hradby, kde však ztroskotávali na vynikajícím zástupci Aleše Stezky. Ten povolil až zkraje třetí části, kdy se z nevinně vyhlížející akce trefil z pravého kruhu Michal Ivan. Jenže v tu dobu Hradec už vedl 3:1… Bylo jasno.

Domácí si aspoň zvedli náladu vyhranými nájezdy, v deváté sadě rozhodl Jaroslav Vlach. „Byl jsem hodně frustrovanej, před nájezdy jsem si moc nevěřil, ale máme dva body, výhra se počítá. Kluci makali do brány, byli obětaví, nechali tam všechno. Táhne se s námi úspěšná série devíti vydařených zápasů, musíme na ně teď navázat. Člověk si věří, je sebevědomý, ví, že věci fungují,“ těší se Kváča na předkolo s Indiány.

