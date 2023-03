Kváča míří na Vítkovice i sudí: Šílený. Radši budu s klukama, co se přiznají

Kdepak volno, půjde se znovu rychle do práce. Zklamaní liberečtí hokejisté prožili mrzutou neděli, neboť přišli o poukázku do čtvrtfinále. Na jistotu volna a elitní osmičky si věřili po velmi dobrých posledních výkonech. Měli na to doma srazit i Vítkovice, jenže prožili zápas k vzteku, když brali jen dva body za výhru 2:1 v nájezdech, po níž spadli na pátou příčku.

Ve středu tak doma rozjedou předkolo play off s dvanáctou Plzní. Mnozí hráči Bílých Tygrů v klíčové fázi duelu těžko rozdýchávali verdikty dvojice sudích Hradil, Jeřábek, což se promítlo do jejich mentálního rozpoložení, potažmo i herní produkce. „Tlačili jsme to hodně do kopce,“ popsal po utkání gólman Petr Kváča.

Čtvrtfinále vám o bod uteklo, je to komplikace ve vašich plánech?

„Není. Jdeme do předkola a s tím se musíme poprat, jsme na to stavění, jsme profíci. Neměli jsme to až tak ve svých rukách. Kdyby se nám líp povedl páteční zápas ve Varech (4:3pp), tak jo, takhle nás ve středu čeká začátek play off. Připravíme se a můžeme si udělat volno, pokud rychle vyhrajeme. Ale nechci předbíhat.“

Zajímal jste se o průběžný stav v Hradci, který svalil Pardubice?

„Vůbec. Proto jsem se asi poslední dvě minuty díval na střídačku, jestli nebudeme potřebovat vyhrát za tři body. Trochu jsem doufal, že nám dva body budou stačit, ale bohužel. Nevadí, i tak jsem na nás pyšnej za sérii vítězných zápasů, kterou můžeme pořád natahovat. To, jak makáme jeden za druhého... Chytat za těmihle kluky je zkrátka radost. Klobouk dolů, jak fáráme, jak trénujeme. Na to jsem obrovsky hrdej. Podáváme konstantní výkony, jedeme si tu svou.“

Předkolo se jede od nuly, ale pro vlastní pocit je tohle vítězství důležité, ne? I vyhrané nájezdy se zarývají do hlavy.

„Určitě, je to super. Já si přitom před nájezdy moc nevěřil, byl jsem dnes takovej... takovej otřesenej a ještě emocionálně mimo. Asi chápete, proč. Táhne se s námi úspěšná série devíti vydařených zápasů, musíme na ně teď navázat. Člověk si věří, je sebevědomý, ví, že věci fungují.“

Vadily vám některé výroky rozhodčích. Bylo těžké potlačit nashromážděnou frustraci? Dost dlouho jste zápas tlačili do kopce.

„Abych vám pravdu řekl, tlačili jsme to hodně do kopce. To je stejné, jako když stavíte domeček z karet, někdo přijde a sfoukne vám ho. Nezlobte se na mě, to bylo šílený... Každý jsme člověk, můžeme udělat chybu, ale že se ten hráč nepřizná (Willie Raskob), to mě zaráží spíš i víc. Radši budu s klukama, kteří se prostě přiznají (že nešlo o faul). Jestli tam byl kontakt, nebo ne... O. K., ale hrajeme hokej, ne? Nejsme žádné slečinky. Byl jsem hodně frustrovanej, o přestávce to odnesla jedna hokejka. Ale teď máme dva body, výhra se počítá. Kluci makali, byli obětaví u brány, nechali tam všechno.“

Liberec - Vítkovice: Raskob po mini kontaktu spadl, Flynn šel ven Video se připravuje ...

Jdete na Plzeň, jaký základní pocit z ní máte?

„Nemůžeme se koukat na ostatní. Jestli chceme dojít co nejdál, musíme každého porazit. Musíme jít zápas od zápasu, střídání za střídáním, jít si postupně za svým.“