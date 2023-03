Motor lanaří Kanaďana, je chválen. Nejlepší útočník ligy, tvrdí expert

Útočník Brant Harris (uprostřed) by měl po sezoně zamířit ze Slovanu Bratislava do Tipsport extraligy • profimedia.cz

Z pronajatého bratislavského bytu má luxusní výhled na nový fotbalový stadion na Tehelném poli, ovšem už brzy by měl dostat jiný výhled. Klíčový muž tamního Slovanu Brant Harris je podle informací iSport.cz na cestě do Českých Budějovic, kde si ho vyhlídli do role jednoho z elitních centrů. Třiatřicetiletý Kanaďan je druhým nejproduktivnějším hráčem slovenské extraligy, nyní jej čeká play off.