Debilní a buzerantský hokej? Jak se ze zlínské frustrace stala zbraň Třince

Dobře vědí, co se rivalům honí v hlavách. Třinečtí Oceláři si to před lety, zejména ve vyhrocených bitvách s neoblíbeným Zlínem, zažili. A mnozí si to i stále dobře pamatují. Bušíte do soupeře, snažíte se být hokejovější i konstruktivnější, jenže uděláte pár chyb a je po zápase. Z frustrace z vás pak padají různé hlášky. „Debilní hokej,“ říkával v minulosti například třinecký útočník Jiří Polanský o Zlínu. „Buzerantský play off hokej,“ napodobil ho teď litvínovský Nicolas Hlava po rychlém vyřazení v předkole Generali ČP play off .

„Nemyslím to vůbec zle, aby se třeba někdo z Třince urazil,“ povídal Hlava po třetí těsné prohře. „Klobouk dolů před nimi, ale hráli zase ten svůj klasický buzerantský play off hokej. My jsme na to nedokázali najít recept, abychom je porazili aspoň v jednom utkání. Kdybychom aspoň ten jeden u nich urvali, série mohla vypadat maličko jinak. Ale to jsou ta kdyby. Mají zkušený tým v play off. Ukázali nám to. Hráli hrozně jednoduše. My udělali malou chybu, oni toho využili.“

Adamský: Jako se Zlínem

Třinecká reakce? Úsměv. Pokrčení ramen. A historická reminiscence. „To samé jsme kdysi říkali o Zlínu,“ vybavil si okamžitě bývalý třinecký útočník Martin Adamský, když Nicolase Hlavu v televizním rozhovoru slyšel. „Ale pozor, když jsme dřív hrávali proti Zlínu, tak to byl opravdu buzerantský hokej,“ dodal se smíchem. „Ne, že by byli zákeřní, ale hráli tu svoji hru, co byla strašně otravná. Pro všechny. A byly tam i další faktory, co nás štvaly, nebylo to jen o herním stylu.“

Otravná a účinná hra, sluší se dodat. Právě se Zlínem mívali dřív Oceláři v play off největší problémy. Prohráli všech sedm sérií, které s Berany v samostatné soutěži hráli. První v sezoně 1995/96, zatím poslední v ročníku 2015/16. I proto, že se jim rival pokaždé dokázal dostat do hlavy.

„Šedesát minut jsme do nich bušili, oni pak hráli dvě přesilovky a konec,“ vybavuje si Adamský, který od mistrovského titulu 2011 pamatuje čtyři