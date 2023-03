Střelec Mueller reaguje na Kometu ve čtvrtfinále: Samozřejmě... Čeká bitvu

Klasika. Americký útočník Peter Mueller, největší přestupové eso Vítkovic, se hned ve svém prvním play off v barvách nového klubu postaví proti týmu, kde roky hrával. Ostravané se ve čtvrtfinále Generali Česká play off střetnou s Kometou Brno. Pikantní série začíná v pátek v Ostravě od 17 hodin, druhý zápas se hraje v sobotu od 19:00.

Po základní části, ve které vybojovali druhé místo, čekali Ostravané na soupeře z předkola. Po vítězství Olomouce nad Karlovými Vary bylo jasné, že budou hrát s Olomoucí, nebo s Kometou. Záleželo na posledním výsledku předkola: Liberec – Plzeň. Pokud by Plzeň překvapila, hrály by Vítkovice s Olomoucí. Plzeňští v Liberci rychle vedli 3:0, ale bitvu i postup nakonec ztratili v prodloužení.

Prodloužení Liberce s Plzní sledoval na dálku i Peter Mueller. „Nevybíral jsem si, jen mě zajímalo, jak zvládnou prodloužení. Pěkný finiš, bláznivý.“

Takže Kometa. Muellerova první reakce a myšlenka? „Samozřejmě,“ pousmál se kratičce. To byla jediná emoce, kterou v otázkách na čtvrtfinále předvedl. Jinak o soupeři, i o svém týmu, mluvil v klidu. Čtyřiatřicetiletý útočník v Brně strávil čtyři velmi slušné sezony. Zapsal se do srdcí fanoušků, přestože medaili s Kometou nezískal.

Co tedy říká na soupeře ve čtvrtfinále? „Kometa měla velmi dobrou sérii proti Boleslavi, ale je jedno, koho dostanete. Pro nás je to první krok, který musíme udělat, první kolo. Jsme připravení. Bude to pro nás určitě výzva.“

I osobní. Pochopitelně. Nicméně prý nechce nadcházející bitvě přikládat výraznější roli, než jakou by vnímal proti jiným soupeřům. „Je to tak, jak to je. Samozřejmě jsem tam zažil hodně věcí v minulosti, ale teď jsem ve Vítkovicích a v Ostravě máme jeden společný cíl. Je to první soupeř na naší cestě v play off a je jedno, proti komu budeme hrát. Chceme udělat dobrý start v pátek.“

Rozhodně očekává těžkou bitvu v sérii. „Jako vždycky v play off. A je jedno, kdo je proti vám na druhé straně. Soustředíme se na sebe.“ Zbraně a sílu Komety zná dobře. „Rozhodně má velmi silnou přesilovku a brankář chytá velmi dobře,“ vypočítával Mueller. „Musíme se soustředit na hru před bránou. Máme kluky v kabině, kteří to zvládají velmi dobře. Ukázali jsme to v základní části. Podíváme se ještě na nějaká videa a budeme vědět, co bude třeba dělat.“

O favoritovi série Peter Mueller mluvit nechce. Byť Vítkovice skončily v základní části druhé. „Používat slovo favorit je těžké. Speciálně v play off,“ připomněl. „To je zase úplně jiný příběh. V základní části jsme dobře zvládali domácí zápasy, tak jsme rádi, že máme pro začátek výhodu domácího prostředí. Spoléháme na naše fanoušky a jejich podporu. Respektujeme soupeře, ale také to, co jsme dokázali. A jak jsme se ke druhému místu v základní části dostali,“ dodal střelec.

Série Vítkovic s Kometou bude pro Muellera pikantní i v tom, že v průběhu sezony se několikrát objevily spekulace, že by se mohl do Brna vrátit. Přestože s Vítkovicemi v létě podepsal dvouletý kontrakt. Klub i hráč spekulace několikrát vyvracel.

„Nevím, odkud se tyhle spekulace berou, nerozumím tomu,“ říkal už v základní části Mueller. „Není to pravda. Mám ve Vítkovicích platnou dvouletou smlouvu. Jsem tady spokojený, máme silný tým a věřím, že s ním můžeme dokázat velké věci. Nemám důvod odcházet. Osobně mám navíc radost, že i Roberts Bukarts podepsal novou smlouvu. Takže naše vzájemná spolupráce může pokračovat.“

