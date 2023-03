Napnutý trh s gólmany. Vary odpálí bombu mezi tyčemi, Liberec vyhlíží

Odškrtnuto, Karlovy Vary by měly mít pro příští sezonu silnou brankářskou jedničku. Klub míří výš, snaží se vylepšit kádr. Podle informací iSport.cz do Energie nejspíš zamíří pardubický gólman Dominik Frodl. Vše má samozřejmě podstatný háček, Čeljabinsk musí dát zelenou svým Čechům a netrvat na plnění kontraktu v KHL. Podle našich informací by k tomu mělo být blízko, takže v Pardubicích dál zůstane Roman Will a Dynamo nebude chtít Frodla brzdit v kariéře.