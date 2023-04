Šéf extraligy k Pavlíkovi: Ukázal, že je chlap. Co pokuta a náhrada v APK?

Bavil se s vámi Aleš Pavlík, že složí funkci?

„Bylo to čistě jeho rozhodnutí. Chtěl bych mu poděkovat za veškerou práci, kterou za 16 let pro extraligu ve funkci prezidenta APK udělal. Lidsky mě mrzí, že odchází takhle schopný člověk.“

Chápu, na druhou stranu, nepřehluší tohle teď všechno spíš jeho škraloup, kdy obvinil rozhodčí z korupce?

„Jeho to strašně mrzí, co vím. Aleš ví, že překročil nějakou čáru, postavil se k tomu. My to teď musíme vyřešit interně.“

Generální manažer Erik Fürst říkal, že rozhodčí Mrkva má pusu umaštěnou od párku a dostal flastr 75 tisíc. V jaké výši se dá čekat pokuta pro Aleše Pavlíka?

„Je to v gesci disciplinární komise. Už jen to, že se Vítkovice v den utkání vyjadřovaly k rozhodčím, je porušením herního řádu, takže tam je ta pokuta jasná (10 tisíc). Dál záleží na disciplinární komisi.“

Kdo nastoupí na místo Aleše Pavlíka?

„Asociace profesionálních klubů ledního hokeje má třicet dní, aby tuhle situaci vyřešilo. Můžeme svolat mimořádnou valnou hromadu, jen v play off není teď moc čas. Uvidíme, kdy přesně se všechno vyřeší.“