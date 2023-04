Martinec „klame“ historii. Opavský obrat z 0:3 na 4:3 je vedený špatně

V domácí soutěži je to stále historicky jediný obrat ze stavu 0:3 na 4:3. V roce 1998 dokázal sérii v baráži o elitní soutěž otočit Slezan Opava se Znojmem. Ve vítězném týmu hrál i útočník Tomáš Martinec. Podle oficiálních svazových statistik na stránkách hokej.cz jím byl současný trenér hradeckého Mountfieldu HK. Jenže jde o renonc. Chybu v systému. Za Opavu tehdy hrával jiný Tomáš Martinec – syn Vladimíra Martince, šestinásobného mistra světa. Třikrát vyhrál jako hráč, třikrát jako trenér. „Jo, vím o tom, je to tam už nějaký čas špatně,“ usmívá se legendární pardubický útočník pro iSport.cz.

S hradeckým Mountfieldem se trenér Tomáš Martinec (49) aktuálně snaží stejnému historickému obratu zabránit. Jeho tým nad Vítkovicemi v semifinále Generali ČP play off vedl 3:0 na zápasy (1:0sn, 3:2p, 4:2). Jenže další dva ztratil. Ostravané v Hradci vyhráli 2:1 a doma ve druhém prodloužení 3:2. Živí naději na senzační obrat, jaký se doma zatím povedl pouze Opavě v baráži.

V oficiálních statistikách se sice uvádí, že za Opavu před čtvrt stoletím hrával i současný hradecký trenér Tomáš Martinec. Není tomu tak. V sezoně 1997/98 v lize nastupoval za Pardubice (48 zápasů/ 11+32, v play off 3/ 0+3). Ve statistikách mu sice svítí i 16 zápasů v základní části za Opavu (1+1) a dalších šest v baráži proti Znojmu (bez bodu). Jenže šlo o jiného Tomáše Martince.

Přesněji – o tři roky mladšího jmenovce a syna Vladimíra Martince. „Je to tak, kluk tehdy za Opavu jeden rok hrál,“ vzpomíná Vladimír Martinec. „Poměrně brzy ho poslali na farmu do Přerova, ale na baráž proti Znojmu se do Opavy zase vrátil. Jezdil jsem se tehdy na zápasy dívat, ale nic moc už si z nich nepamatuji. Je to hromada roků.“

Opavané skončili v lize poslední, z 52 zápasů vyhráli jen sedmkrát. V baráži o udržení v soutěži hráli se Znojmem. Doma prohráli 1:4 a 1:2, venku 2:3. Pak vyhráli čtyři zápasy v řadě (4:1, 6:4, 3:2p a 6:0). Obránce Patrik Hučko si v sedmi zápasech připsal 9 bodů (2+7). V elitní soutěži Opavané vydrželi ještě rok, poté licenci prodali do Havířova. Znojmo do ligy postoupilo v roce 1999 a hrálo ji deset let.

Tomáš Martinec (47), syn reprezentačního útočníka, přišel do Opavy v roce 1997 z Německa společně s Martinem Sekerou. Výrazněji se ale neprosadil a po sezoně se do Německa vrátil. S Mannheimem pak vyhrál ligový titul (2007) a za Německo si zahrál na olympiádě 2006 (5/ 1+0) a na čtyřech mistrovstvích světa (2002-05, 20/ 3+0). V současnosti trénuje mládež v Mannheimu.

„Všimnul jsem si už dřív, že to je ve statistikách špatně, že opavské zápasy má připsané špatný Tomáš,“ usmál se Vladimír Martinec. „Ale nikdy jsem tomu nevěnoval pozornost, prostě se někdo spletl. Počítám, že se to už nezmění.“

Sám přiznává, že hokejové Martince si lidé pletou často. „S Tomášem a Patrikem, kteří teď trénují Hradec a Kometu, nejsme žádná rodina, ani vzdálená. Prostě jen shoda jmen. Ale pravda je, že lidi se mě na to pořád ptají docela často.“

Bývalý reprezentant nevěří, že by se historická otočka mohla v semifinále opakovat. „Podle mého si to Hradec vzít nenechá. Přece jenom, baráž a semifinále jsou dvě rozdílné soutěže. V naší lize se takový obrat ještě nikomu nepovedl. Myslím, že to tak i zůstane.“

