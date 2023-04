Kochův senzační úder má ambici dokonat zázrak, Hradci se hůř dýchá

KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Tahle porážka může Hradec Králové strašit ne den či dva, ale klidně i pár let. Záleží, jak se semifinálová série dál vyvine. Faktem zůstává, že tímto způsobem zahodit vstupenku do extraligového finále je na pováženou. Východočeši si pořádně zavařili, s Vítkovicemi padli 2:3 po prodloužení.

Nemohlo jim být přitom lépe. Vedli brzy 2:0, hráli proti málo energickému soupeři. Stala se však hrubá chyba, byť celkem známá a ne ojedinělá. Hosté ustoupili od své hry, zvolnili, nechali bezbarvého soka nastoupit do vlaku. Sami mu otevřeli dveře vagónu a vzali za ruku. Prosím, pojďte, jedeme spolu dál.

Mountfieldu seriózně hrozí, že se stane prvním týmem v ligové historii, který ztratí trojnásobné vedení v boji na čtyři vítězství. A Vítkovice živí sen, že se promění v premiérový domácí klub, jenž zorganizuje obrovskou otočku. Takovou, o níž se obyčejně mluví i za hranicemi. Tak velký je to počin. Ne, ještě to není na pořadu dne, ale v hradecké kabině se mění vzduch. Najednou se hůř dýchá. Tím spíš, když zahodíte takovou šanci.

Martincovy svěřence musí zpackané úterý deptat o to víc, že si za nyní nastupující nervozitu a obavy mohou sami. Zprvu to v Ostravě vypadalo, že domácí už ani nechtějí zpátky do Hradce. Tak odevzdaní osudu byli. Kdyby v úsilí pokračovali, pomalu mohli žádat vrchního o vystavení účtu. Místo toho začali brzdit a přišla těžká perda mezi oči. Navíc v 99. minutě. Další může následovat ve čtvrtek.

Hradci nastává čas mobilizace. Ještě je pořád čas zachránit finálový sen.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:44. Kotala, 46:44. Lakatoš, 98:59. Koch Hosté: 11:51. Kev. Klíma, 15:23. Perret Sestavy Domácí: Klimeš (21. Stezka) – Mikuš, Grman, Koch, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Jarůšek, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Hosté: Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain (A), Rosandić, F. Pavlík (C), Gaspar – Eberle, Miškář, Werek – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Kev. Klíma, Okuliar – Pilař, Štohanzl, Chalupa. Rozhodčí R. Šír, P. Stano – J. Špůr, P. Šimánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 8 127 diváků

