Můžete mi zavolat. Mám na to, ne? Jelínek už ví, kde bude hrát

Bezprostředně po nedávném libereckém odchodu z extraligového čtvrtfinále nebyla v táboře poražených snová nálada, několik členů týmu vědělo, že to na hradeckém stadionu byl jejich poslední zápas za severočeský klub. Třeba pro Petra Jelínka. Prožíval těžké chvíle, pod Ještědem zažil skvělé sezony, týmu dělal několik let kapitána.

Těžko se mu rozlučkový duel hodnotil, zároveň okolí pobavil, když dostal otázku, co plánuje dál po konci smlouvy. „Pokud by měl někdo zájem, může mi zavolat,“ usmál se.

Play off mu vyšlo výtečně a v pravou chvíli prodal své sebevědomí. „Tak myslím, že jsem ukázal, že na to pořád ještě mám, nebo ne?“ pronesl vtipně i pravdivě zároveň.

Netrvalo to dlouho a osmatřicetiletý centr se dočkal nového angažmá. Podle informací iSport.cz si dojednal spolupráci v Plzni, přičemž by mělo jít o delší než jednoroční kontrakt. Což by znamenalo i velké ocenění Jelínkových dovedností.

Pražský rodák, jenž s rodinou zakotvil v Liberci, mění působiště po dlouhých devíti letech. Před štací u Bílých Tygrů působil ve Slavii pod Vladimírem Růžičkou, kde získal jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Jediný titul urval před sedmi roky v O2 aréně, ovšem už s Libercem pod vedením Filipa Pešána a po vypjatém hašteření se Spartou.

Jelínek už poměrně dlouho před vypršením smlouvy věděl, že pod Ještědem končí. Návrh nového kontraktu nedostal. V extralize je známý jako univerzální hráč, na něhož je velký spoleh na ledě i v kabině. Platí za váženého celoplošného hokejistu, jenž vyniká zejména při vhazování. V téhle technické disciplíně patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější odborníky. Své si pokaždé odehraje při nervózních a vypjatých řežbách, jako naposledy během čtvrtfinále s Mountfieldem. V play off byl se 4 góly nejlepším střelcem týmu společně s Jakubem Rychlovským.

Celkem v nejvyšší domácí soutěži odehrál 922 zápasů, v nichž nasbíral 366 bodů (164+202), dalších 123 duelů přidal ve druhé nejvyšší soutěži.

