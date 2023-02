Upřímný Jelínek: Naučil jsem se padat po držce, proto hraju extraligu

Pod Ještědem nejsou hloupí. Ačkoli se hokejovou fabrikou za poslední dekádu prohnala celá brigáda luxusních útočníků, v klubu věděli, komu na dres přišít céčko. Kapitánem či asistentem lídra týmu je Petr Jelínek šestým rokem. Jeho akce nenajdete každý týden v bitvě o Zlatou helmu, ovšem bez hráčů jako on vítězný tým nemáte šanci vytvořit. „Pochopil jsem, že pro setrvání v extralize musím obětovat vlastní ego. Jednoduše proto, abych ji mohl hrát,“ vyznává se majitel extraligového titulu 2015/16 a sedmi medailí (1-2-4) v rozhovoru pro iSport.cz Premium.

Láká vás hodně meta tisíce startů v nejvyšší soutěži?

„Jsou to dvě sezony, spočítal jsem si to… (usmívá se) Jo, bylo by to hezké, samozřejmě. Nejsem ten typ, který by si zápasy počítal. Kdyby mi nedávno nenapsal náš mluvčí Martin Kadlec, že mám odehráno devět stovek zápasů, sám bych na to nepřišel. Tisícovka by určitě byla fajn, na konec kariéry nemyslím. Pokud bude zájem, rád tu práci někde odvedu.“