Kouč Augusta o plánech: Na telefon Sparty čeká každý. Rozebral finance

Pět let. Tak dlouho strávil pod Ještědem Patrik Augusta. Liberec dovedl k triumfu v základní části, ze střídačky sledoval i extraligové finále. Období ověnčené úspěchy je ovšem minulostí. Po vypadnutí v letošním čtvrtfinále proti Hradci nedostal jihlavský rodák novou smlouvu.

Nyní přemítá o svých dalších krocích. „Uvidíme. Teď potřebuji totální rekonstrukci kolena, to taky zabere měsíc dva. To je pro mě priorita. Měl jsem už nějaké nabídky, které mi nedávaly pro mou další práci smysl,“ říká Augusta.

Moderátor Michal Hrdlička záhy upozornil, že po nečekaně brzkém konci v play off by mohla lodivoda lavičky hledat pražská Sparta. „Myslím, že každý trenér čeká na takový telefon,“ přiznal třiapadesátiletý stratég.

V novém díle pořadu Česká ulička poodkrývá i přístup hráčů k financím. On sám vydělané peníze investoval do nemovitostí. Zažil ovšem také svěřence, kteří se nerozumnými rozhodnutími nehezky spálili.

„Je to tak. Přijde mi, že spousta hodně dobře placených hráčů je hluboko ve finanční negramotnosti. Není možný, aby třicetiletý borec nevěděl, že se platí DPH. A ty případy jsou. Mělo by to být součástí hráčského servisu,“ mrzí Augustu.

