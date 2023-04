Ujčík o Růžičkově palbě: Není jen střelec. Repre? Dal bych mu šanci

Ještě dva kousky zbývá doručit do cíle a Martin Růžička dožene historický počin Viktora Ujčíka, jenž v ligovém play off nasázel 62 gólů, nejvíc ze všech. Třinecký kanonýr dostane v pokračujícím finále s Hradcem (2:0 na zápasy) minimálně dvě příležitosti. „Je jen otázkou času, kdy mě Růža překoná,“ je si jistý bývalý vynikající kanonýr. Rodící se téma, zda by se měl 37letý útočník ukázat na mistrovství světa, má rozhodnuté.

Mít před čtvrtstoletím v týmu Viktora Ujčíka a nyní Martina Růžičku vyšlo zhruba nastejno. Jakmile šlo do tuhého, trenérské oči vrhaly zřejmý pohled: Běž tam a narvi to do branky! Jakkoli… Častokrát to vyšlo. Ujčík na porci 62 tref spotřeboval 133 bitev, Růžička dosud odehrál 134 partií. Skoro jako dvojčata. „Jenže na rozdíl ode mě, Růža dokáže vystřelit z jakékoli pozice. A golfákem. To já neuměl,“ srovnává.

Stihne vás Růžička dorazit do konce aktuálního play off?

„Vzhledem k tomu, v jaké se nachází formě, je jen otázkou času, kdy mě překoná. Určitě by mu pomohlo, kdyby Hradec nějaký zápas vyhrál, aby měl víc prostoru. Ale to si asi přát nebude… (usmívá se) Faktem je, že Třinec hraje moc dobře a přesně to, co potřebuje. Chytrý a účelný hokej. A Růža je hodně vidět.“

Čili kdyby se hrálo finále na šest či sedm zápasů, skok na první místo tabulek je tutovka, chápu to dobře?

„To si úplně nemyslím, že je podmínka. Růža je schopný dát každý zápas gól, může to klidně stihnout i ve čtyřech. Ale každé utkání je jiné, vždycky záleží na celkovém nastavení týmu. Podle toho, jaké je, na góly se buď hrozně nadřete, anebo jich docílíte, ani nevíte jak. Na spoluhráčích vždycky hodně záleží.“

Souhlasíte, že Růžička může hrát v Třinci s kýmkoli a pořád mu to bude padat?

„Jasně, ale perfektní u něj je, že on není jen čistokrevný střelec. Růža dokáže hru celé lajny tvořit a dávat ji potřebný punc kvality. Což je pro něj obrovské plus. Umí dělat hráče kolem sebe lepšími.“

V čem jste si nejvíc podobní krom schopnosti úspěšně naložit s gólovou příležitostí?

„To se mi hrozně těžko posuzuje. Víte, proč? Já se na ledě viděl nějak a pak