Stezka o NHL a Seattlu. Jones má taky číslo 30, jak to uděláte? ptal se syn

Havířov, Vítkovice, Seattle. Brankář Aleš Stezka (26) v rozhovoru pro Sport a iSport.cz potvrdil, že s Krakeny sice zatím podepsáno pro nadcházející ročník NHL nemá, ale dohoda je na spadnutí. „Je to blízko. Ve hře bylo víc týmů, ale momentálně je Seattle horký kandidát,“ říká Stezka. Jak hodnotí sezonu ve Vítkovicích? Co na stěhování do zámoří říkala rodina? A jak vidí boj o reprezentační dres?

Sportovní ředitel vítkovického klubu Roman Šimíček potvrdil, že máte namířeno do NHL. Podle našich informací se jedná o Seattle Kraken, je to tak?

„Co můžu říct, smlouvu zatím podepsanou nemám. Jediné, co teď na papíře mám, je ještě rok ve Vítkovicích. Na rovinu – je to blízko dohodě. I Vítkovice vědí, jak se to má, pravděpodobnost je velká, dotahuje se to. Ale smlouvu ještě podepsanou nemám.“

A jde tedy o Seattle?

„Ve hře bylo víc týmů, ale momentálně je Seattle horký kandidát.“

Kdy se začalo uvažovat o vašem přesunu do zámoří?

„Někdy před Vánoci. Věděl jsem, že se zástupci klubů z NHL se jezdili dívat od začátku sezony, někteří i loni. Měli jsme to nastavené tak, že pokud půjde o tým, co má reálný zájem, budeme to řešit. Nechával jsem to na agentech, ti odvádějí stoprocentní práci. Za to jim děkuji, fakt odvedli maximum, abych šanci měl. Po Novém roce byly Švédské hokejové hry, tam se to hodně posunulo.“

Bylo těžké udržet hlavu, když se o brankáře zajímá NHL?