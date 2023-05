Hodí se Varaďa k Dynamu? Nominace na šampionát zatím žádný granát

Česká hokejová horečka před mistrovstvím světa vrcholí, a jedna třaskavá zpráva střídá druhou. Naprostý šok přišel ze zámoří, když už v prvním kole play off skončil rekordy trhající Boston. Co stojí za koncem Bruins a kdo je teď největším favoritem na Stanley Cup? A proč nepřijede kompletní česká letka v čele s Davidem Pastrňákem? Jak staví Kari Jalonen nominaci na MS a proč to zatím není žádný granát?