Blíží se výbuch trenérské bomby: Varaďa do Pardubic! Rulík do Sparty?

Podržte se, v extralize vybuchne nejspíš brzy bomba. Pardubice patrně změní trenéra, podle zdrojů webu iSport.cz se blíží do finiše jednání s Václavem Varaďou! Během středy by se měly vyladit detaily, pokud se nic na poslední chvíli nesesype, tak by ho klub měl představit jako nového hlavního trenéra. Ale to není všechno. Radim Rulík sice skončí v Dynamu, ale velmi reálně se jeví jeho příchod do Sparty.