Dokázali, že aktivním hokejem můžete dojít daleko. Mountfield je rozpočtem v extraligovém průměru, přesto se dostal až do finále. „Děláme práci, která je vidět. Nepatříme mezi top pět nejbohatších klubů, o to je cennější, že jsme schopni se dostat takhle daleko,“ tvrdí generální manažer Aleš Kmoníček. Mluvil o stavbě kádru, síle trenéra Martince i vlastní smlouvě. Protože oficiálně v klubu už teď generálním manažerem není.

Generální manažer teď slaví s nohama na hoře, přemýšlí, proč nemá zlato, nebo už řeší agendu na další ročník?

„Druhé místo beru jako ohromný úspěch. Ale kdo by první místo nechtěl? Jen jsem objektivní a beru, že Třinec měl zkušenější tým a produktivnější hráče, což vnímám jako dva zásadní faktory, proč máme stříbro. Samotné finále je historická věc pro Hradec, jen jsme ho ještě nedocenili.“

Takže neslavíte?

„Ani ne. Hned jsem začal pracovat, tým máme prakticky hotový, jen bych rád přivedl v budoucnu ještě jednoho útočníka. Pokud se tedy domluvíme s Mirkem Schönem ohledně budgetu. Spíš řeším běžnou agendu, kterou je potřeba dodělat v mezidobí mezi sezonami. Ono se dost zkrátilo, když jsme hráli až do konce dubna.“ (usměje se)

Spíš jsem čekal, že právě v klubu typu Hradce se práce na týden zaklapne a ještě teď budou z oken létat špunty od sektu a na chodbách ucítím doutníky. A ono nic.

„To rád nechám na jiných. Kluci všechno oslavili podle mě dobře, možná, že ještě teď slaví, nevím. (usměje se) Mají volno.“

Cestou do práce jste někoho potkal?

„Ne, moje cesta sem kolem žádných hospod nevede. (usměje se) Asi to nijak slavit nepotřebuji, stačí mi, že jsme druzí, máme krásnou stříbrnou medaili. Je to nádherný pocit.“

Když byste měl analyzovat vaši cestu. Dostal se Hradec do finále hlavně díky své práci, nebo se víc věcí sešlo a klub s průměrným rozpočtem měl i kliku?

„Oboje se spojilo dohromady. Jsem přesvědčený, že tohle play off bylo úspěšnější než loňské (konec v prvním kole po výhře v základní části), protože jsme si v sezoně prošli velkými zdravotními problémy. Proto nás ani moc nerozhodilo, že jsme v play off ztratili tři důležité hráče, byli jsme stmelení, semknutí. Ale náhody nám pomohly také. Zúročila se píle a práce, jasně, za hodně věcí může také trenér Tomáš Martinec. Měl ale i šťastnou ruku v tom, že když si myslel, že nějaký hráč pomůže, tak ho dal do sestavy a on mu pomohl.“

Tahů dělal hodně, ať šlo o mixování sestavou, nebo vystřihnutí jedničky Kiviaha a vyslání Machovského do akce. Jak jste jeho nápady prožíval jako jeho přímý nadřízený?

„Stoprocentně mu věřím, takže úplně v pohodě.“

Vždycky?