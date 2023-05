Varaďa: Gross ve Spartě? Tuhle výzvu přijímám, poměříme síly. Lákal Eliáše

Loni na podzim měl Václav Varaďa převzít hokejovou Spartu. Nakonec k tomu nedošlo a pražského giganta nepřevezme ani teď, protože se čerstvě upsal Pardubicím. Naopak do Sparty zamířil renomovaný kouč Pavel Gross, jenž figuroval v plánech reprezentačního výběru před nástupem Kariho Jalonena. Jisté je to, že se pětapadesátiletý rodák z Ústí nad Labem vrací do Čech po třech dekádách strávených v německé DEL, v níž působil jako hráč i trenér.

O renomované hokejové personě, ovšem pro mladší ročníky v Česku nepříliš známé, se rozpovídal v iSport.cz studiu během duelu se Slovinskem Václav Varaďa. „Známe se. Během let, kdy jsem působil v Třinci a on v Mannheimu, jsme si občas zavolali. A musím říct, že s ním diskutovat o hokeji je na hodně dlouhý telefonát. Tuhle výzvu v nové sezoně extraligy přijímám, a těším se, jak s Pavlem změřím síly,“ řekl majitel téměř šesti stovek startů v NHL.

Gross ví, co znamená oblékat sparťanský dres. V roce 1990 v něm ovládl ještě československou ligu, pak odešel na západ od našich hranic. Díky německým předkům brzy získal tamní občanství. Vedl Wolfsburg, slovutný Eisbären Berlín, nebo naposledy Mannheim. V něm vypouštěl ostrá prohlášení vůči soutěži kvůli covidovým restrikcím, což se v klubu nelíbilo. A později byl odvolán.

Je to buldok, stejně jako Varaďa. Ať už hokejovým naturelem bojovníka, i co do pohledu na samotnou hru. „Náhled na hokej máme podobný. Jako trenéři nejsme neomylní, ale vnímáme, co tým potřebuje - a co my od něj vyžadujeme zpátky. Jsme hokejoví blázni, žijeme tím. Pavel je v rámci Německa persona, zanechal tam velkou stopu. Určitě se zvládne adaptovat na náš hokej, který je trochu jiný,“ přemítá multišampion s Třincem.

Pikantní je, že v realizačním týmu Sparty zůstává dosavadní hlavní trenér Sparty Miroslav Hořava. „Už spolu byli ve Wolfsburgu v sezoně 2016/17. Myslím, že to bude hodně silná dvojice,“ věští redaktor deníku Sport Miroslav Horák.

Zdá se, že se od podzimu můžeme těšit na velkolepé bitvy Sparty s Pardubicemi. „Mají minimálně na semifinále,“ hlásí o konkurentovi Východočechů Varaďa.

Ten se vrací do hokejového kolotoče po roční pauze. „První měsíc doma jsem se díval kolem sebe a říkal si: teď mám tedy volno, nemusím si chystat letní přípravu? Později jsem se rozjížděl po stážích. Vždy jsem si říkal: škoda, že nemám čas, rád bych jezdil a navštívil kamarády po Evropě. Také tam byly rodinné dovolené, užil jsem si to, bylo to famózní. Získal jsem čistou hlavu a zase jiný náhled na hokej. Byl prostor pro skautování hráčů,“ líčí.

A kde všude byl? „Ve Finsku u Ville Peltonena, jenž vede IFK Helsinky. Viděl jsem, jak trénují dvoufázově v rámci letní přípravy. Jejich nasazení bylo fascinující. Dvakrát jsem rovněž navštívil Patrika Eliáše v New Jersey, jemuž šéfuje můj bývalý trenér z Buffala Lindy Ruff,“ popisoval Varaďa a prozradil, že si z organizace Devils málem přivezl Patrika Eliáše, s nímž v minulosti spolupracoval u reprezentační dvacítky během juniorského MS v Ostravě.

„To ale bylo loni v souvislosti s mým případným nástupem do Sparty. Patrik bydlí v Praze, takže by byl k dispozici. Hlavně je to kolega, o kterého bych stál,“ uzavřel nejlepší český trenér posledních let.