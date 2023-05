Kdo je nový kouč Sparty? Varaďa s německým pasem, figura profesionála

Po titulu v československé lize na jaře 1990 se mladý útočník Sparty Pavel Gross rozhodl využít zajímavé nabídky Freiburgu. Bylo pár měsíců po padlé železné oponě, otevřely se hranice a nové možnosti. Ústeckému rodákovi bylo 22 let, vyrazil za dobrodružstvím. S tím, že se třeba za rok, za dva vrátí. Tak se vážně vrací, jen se výluka od domácí štace protáhla na 33 roků. Kdo je Pavel Gross, který přebírá roli kouče pražského klubu?

Tenkrát se nejvyšší německá soutěž nebrala příliš vážně, pravdou bylo, že k evropským elitním soutěžím nepatřila. Ovšem Grossovi naprosto změnila život, tamní mentalita perfektně sedla k jeho naturelu. Potrpí si na řád, disciplínu a tvrdý tréninkový dril, nesnáší flákání. Hráči, kteří si pravidelně přidávají, to pod ním rozhodně nemají rozlité. Naopak.

Jakmile jde do boje, sází na propracovanou taktiku a vypilované herní systémy. Sám žije asketickým způsobem života a mezi hokejem a moderním termínem 24/7 si dejte rovnítko. Pokud vám to připomíná Václava Varaďu, úplně se nepletete. „Přijdu z našeho zápasu a doma si pustím NHL. Manželka mi říká, že jsem praštěnej,“ líčil pobaveně před necelými čtyřmi roky při rozhovoru pro Sport, kdy s týmem Adleru přijel do Hradce Králové na duel Ligy mistrů. Jakožto úřadující německý šampion.

Gross není typem kouče, který by kázal vodu a pil víno. Udržuje se ve formě, figuru má skoro stejnou jako leckterý profesionální hráč. Zároveň je těžkým bojovníkem za svobodu slova, s čímž mimochodem paradoxně v Německu narazil. A dost možná jeho prořízlá ústa měla vliv na předčasný konec angažmá v Mannheimu v sezoně 2021/22.

Mocný klubový boss Daniel Hopp, jehož zámožnému otci patří například bundesligový Hoffenheim, předloni vystartoval na Grosse kvůli jeho mediálnímu výstupu po utkání s Mnichovem. Kouči vadilo, že kvůli přísným koronavirovým opatřením nemohl postavit jednoho z obránců, ačkoli sám nebyl nemocný ani pozitivně testovaný. „To se musíš asi zeptat někoho jiného. Já jsem pořád ještě naštvaný, že nehrál, zvedá mi to žluč. Raději bych o tom nemluvil,“ odpověděl Gross novináři. V té době byl u médií už zapsaný svými kritickými názory vůči některým postupům DEL v době pandemie. „Tyto osobní výroky Pavla Grosse na tiskové konferenci jsou neúctou k hodnotám klubu a managementu, nakonec i ke mně samotnému, jaké jsem v této formě ještě nezažil. Využívání tiskové konference svého zaměstnavatele k projevování osobních názorů, které dávají prostor k různé interpretaci, je neuctivé a nebezpečné,“ dodal jeden z šéfů klubu.

Loni v březnu byl chlapík, jenž stál za velkým progresem Mannheimu, odvolán. Po čtyřech letech práce. Od té doby je vysoký muž, jenž v Německu trénuje od roku 2000 a bez přestávky byl pak od sezony 2005/06, volný.

Kdysi se zmínil, že jeho vzorem byl Pavel Wohl, bývalý gólman a ikonický kouč Sparty, tehdy nedostižný motivátor. Pro Grosse byl inspirací.

V Německu mu hned šla karta, po přesunu z Prahy obdržel za 14 dní tamní pas, neboť otec měl německé předky. Postupně získal tři ligové triumfy, posun k trenéřině z toho přirozeně vyplynul. Postupně vedl Berlín, Frankfurt, Wolfsburg a nakonec Mannheim.

Když loni na jaře dostal nabídku připojit se ke štábu české reprezentace, zalapal po dechu. „Obrovská čest,“ netajil. „Z českého hokeje jsem strašně dlouho pryč, vůbec jsem takový telefonát nečekal. Je to pro mě velice čerstvé a nejsem schopen k tomu nyní říci nějaký rozumný závěr. V podstatě nemám slov, neumím najít správná slova, která by vystihla, co se mi nyní honí hlavou,“ reagoval celý překvapený.

Tehdy comeback domů nedopadl, rok poté už ano.

