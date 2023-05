Zemětřesení ve Spartě! Hlavním koučem bude Gross, manažerka končí

Jak už iSport.cz před několika dny informoval, jednání o novém trenérovi pražské Sparty šlo do finále. Ve čtvrtek odpoledne dostalo oficiální punc. Hlavním koučem se stává úspěšný odborník Pavel Gross, asistovat mu bude dosavadní šéf rudé střídačky Miloslav Hořava. Za sportovní úsek bude nově odpovědný Tomáš Divíšek. Končí taky generální ředitelka Barbora Snopková Haberová, do jejího křesla usedne Petr Vosmík.

Týdny nejistoty jsou u konce. Uplynuly skoro dva měsíce od konce sparťanské sezony, než nejvyšší vedení v čele s majitelem Karlem Pražákem definitivně upeklo sadu změn.

Do pozice hlavního trenéra nastupuje Pavel Gross. Miloslav Hořava bude jeho asistentem. „S Milošem i vedením klubu jsme toho už hodně prodiskutovali. Máme poměrně jasnou představu, jak s týmem pracovat. Jeho hlavní kostra je poskládána velmi dobře, nyní ji musíme rozumně doplnit o zkušenosti i dravé mládí. Na budoucnost ve Spartě se moc těším, je to výzva! Navíc pracovat vedle Miloše je pro mě čest,“ říká Gross.

Pětapadesátiletý kouč působil posledních dvacet let v Německu. Osm roků vedl Wolfsburg, další čtyři roky pak Mannheim. S ním se stal v roce 2019 šampionem DEL. S Hořavou už jednou spolupracoval. Společná šichta ve Wolfsburgu však v roce 2016 trvala jen několik měsíců, Hořava se tehdy rozhodl přijmout nabídku z Kladna.

Rád by fanoušky v české metropoli bavil ofenzivním bruslivým hokejem. „Sparta má velmi dobrý a kvalitní mančaft. Jsou tu výborní hráči. Tým má skvělé bruslařské schopnosti. Máme na to hrát útočný hokej založený na dobrém forčekingu. Budeme ale i dobře bránit. I proto je tady Miloš, jeden z nejlepších expertů na obranu v republice. Hrát jenom dopředu nelze, hra musí být vyvážená. Hlavně abychom hráli se srdcem a jako tým. To je to nejdůležitější. Miloš je skvělý trenér na obrannou činnost, na oslabení. Hokeji rozumí, dlouho ho hrál, má obrovské zkušenosti. Ty musíme využít.“

Využít potenciál z Letňan

Šéfovat sportovnímu vedení Sparty bude nově bývalý extraligový útočník a reprezentant Tomáš Divíšek. Nadále bude v klubu působit i sportovní manažer Jaroslav Hlinka, který má být jakousi spojkou mezi vedením a týmem.

Divíšek doteď působil v partnerských Letňanech. „Budujeme tam dlouhodobě úspěšnou akademii a především v mladších věkových kategoriích se nám daří. Naším novým cílem je co nejlépe využít potenciál obou akademií a pro Spartu i celý český hokej vychovávat co největší množství nových Hlinků, Hlaváčů a Rousků. Úzce budeme spolupracovat i v dospělém hokeji. V dlouhodobějším horizontu bychom se s letňanskými Letci rádi probojovali do Chance Ligy a měli tak možnost mít novou sparťanskou farmu přímo v Praze,“ hlásí Divíšek.

Petr Ton se z místa sportovní ředitele přesouvá do role výkonného manažera a měl by úzce spolupracovat s novým generálním ředitelem Petrem Vosmíkem. Ten vystřídá Barboru Snopkovou Haberovou. Vosmík v posledních sezonách působil v klubovém představenstvu, rovněž pracuje pro jednu z firem majitele Pražáka. „Každý krok, který ve Spartě děláme, vede k jednomu společnému cíli – být dlouhodobě úspěšní a opět vybojovat mistrovský titul,“ tyčí nový GM obligátní cíl.

