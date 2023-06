Ikony Sparty dnes: druhý muž IIHF, úspěšný podnikatel i zdvihač Komety

Hokejová Sparta v sezoně 1999/2000? Asi nejsilnější její tým za posledních padesát let. Rudí tehdy dokázali prolomit vsetínskou hegemonii a zastavili pětileté kralování valašského obra. Pražané v tehdejším play off postupně vyprášili Pardubice, Litvínov a ve finále Vsetín 3:0 na zápasy. Po devíti triumfech v řadě z toho byl zasloužený titul. V článku iSport.cz se podívejte, co dnes dělají tehdejší lídři týmu.

V sezoně 1999/2000 měla hokejová Sparta asi nejsilnější její tým za posledních padesát let. Co dnes dělají tehdejší klíčové opory?

V sezoně 1999/2000 měla hokejová Sparta asi nejsilnější její tým za posledních padesát let. Co dnes dělají tehdejší klíčové opory? • FOTO: koláž iSport.cz

Tenkrát po ligovém titulu vyhrál i světový v Petrohradu, následně se vydal dobývat NHL do Columbusu. Ještě se vrátil do Sparty, ovšem už ne tak slavně. Hokej opustil, dnes je z něj úspěšný podnikatel v realitách, v Praze přestavuje a prodává obytné domy. „Hlavně mě to baví. Jsem pánem svého času, dělám si, co chci,“ tvrdí bývalý skvělý útočník.

V trenérské branži se po vyhazovu ve Spartě (2012) a ve Varech (2013) hledal. Přešel k mládeži a v ní setrvává dodnes. V klubu svého srdce vedl osmnáctku, poté i dvacítku, s níž vyhrál letos na jaře titul. Čuchl si k reprezentaci při angažmá u sedmnáctky. Nyní je asistentem Davida Čermáka u repre do 18 let, kterou o prázdninách čeká prestižní Hlinka Gretzky Cup v Břeclavi.

Bylo otázkou času, kdy se po aktivní kariéře vrátí do klubu jako jeden z bossů. Od roku 2006 pečoval o Spartu pět let v pozici generálního manažera, po čtyřech dalších letech převzal klub rovnou jako majitel. Před čtyřmi roky ji prodal Karlu Pražákovi, fungoval na svazu jako jeden z nejmocnějších a zároveň se stal druhým mužem IIHF.

Patrik Martinec (51 let)

Z metropole podnikl dobrodružný výpad do Kazaně jako jeden z prvních Čechů, vydal se i do korejského Anyang Halla, kde jej měli za boha. Jako hráče a poté i jako kouče a manažera. Do Sparty jej to však znovu přitáhlo, působil jako sportovní manažer. Ročník 2021/22 už strávil v Budějovicích, po sezoně se vrátil do Sparty, kde jej brzy vymetli s Paterou. Zdvihá Kometu.