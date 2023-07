Finsko místo Komety? Peníze jsem neřešil, říká Král. Láká ho MS i NHL

V extralize si mohl vydělat víc. Pro Filipa Krále (23) by to byla po návratu ze zámoří pohodlnější cesta. Kometa mu nabízela dobrý plat, známé prostředí, pohodlí domova a klíčovou roli na ledě. Mladý bek se však chce vrátit do NHL jinudy, přes finskou Liigu. Zvolil řešení, které možná překvapilo, ale dává logiku. Jelikož chce vylepšit bruslení, „ulítaná“ soutěž plná ambiciózních dravců je ideální volbou. „Jedním z důvodů, proč jdu do Evropy, je i mistrovství světa v Praze,“ přiznává rodák z Blanska v rozhovoru pro deník Sport a iSport Premium.