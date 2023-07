Simon o Spartě: Tlak podobný jako v Pittsburghu. V hlavě jsem měl i konec

Do loňského jara patřil mezi nevelký počet českých vyslanců v NHL, čili k tomu nejlepšímu, co zdejší hokej mohl světu nabídnout. To je pryč. Nádoba se naplnila, možná i přetekla, Dominik Simon potřeboval na čas zmizet z jeviště, kde musíte dnes a denně vykazovat maximální připravenost. Hlava to přestala dávat. Už je líp a teď se 28letý ofenzivní univerzál vrací. I když teď v Budějovicích jedou dvě fáze denně, přidává si navíc. A sbírá kotouče do kýble s nejmladšími.

Kdy naposledy jste sbíral puky po tréninku?

„Nó… Nějaký pátek to už bude, ale kdy naposledy? Asi při mistrovství světa 2015. Nebo na farmě jako mladej, takže nějakých šest, sedm let zpátky. Samozřejmě, že mi to vůbec nevadí.“

Svým způsobem to lze brát jako návrat k začátkům?

„Jo, to je hezky řečeno. Snažím se co nejvíc trénovat a přidávat si. Měl jsem totiž opožděnější nástup do přípravy.“

Hned dva lidi z týmu či kolem něj mi řekli zhruba toto: pokud se dostanete do pohody, budete perfektní posilou Motoru. Vidíte to podobně?

„Určitě. Chci se dostat do co nejlepší fyzické kondice a být v dobrém mentálním stavu. Hlavně, abych byl v klidu. Věřím, že lidi kolem a celkově zdejší prostředí tomu hodně napomůže. Opravdu hodně se na to tady těším a budu se snažit být oporou týmu.“

Jak daleko pocitově od toho jste?

„Cítím se fajn. Měl jsem chvíli na to srovnat si hlavu a myšlenky v ní.