Vzadu je kvalita, ale… Kometa hledá beka. Modrý: Musíme být připraveni

Do pozice obránce číslo jedna si v Brně malovali Filipa Krále. Konstruktivní rodák z nedalekého Blanska však při návratu ze zámoří extraligu odmítl a vybral si finský Pelicans Lahti. Kometa jde znovu na trh. Čeká, co se na něm objeví. „Musíme být připraveni,“ přitakal Martincův kolega Jaroslav Modrý.

A když se nikdo s adekvátními schopnostmi nenajde? Sezonu rozjede a možná i dokončí s tím, co má. Tedy se sedmičkou prověřených beků a mladíkem Františkem Němcem. „Když se naskytne něco, co pomůže našemu klubu, budeme o tom přemýšlet,“ uvedl Modrý, bývalý vynikající zadák se stovkami startů v NHL. „Teď budeme pracovat s touto skupinou a posouvat ji dál. Máme sedm velice kvalitních obránců plus mladého Němce. Pro trenéra je radost s takovým materiálem pracovat,“ dodal.

Trenéři si v přípravných zápasech budou se sestavou „hrát“, zkoušet různé varianty. Třeba zjistí, že další pomoc odjinud nepotřebují a dominantní bek se vyprofiluje z posil Lintuniemiho či Gazdy. Oba mají předpoklady urvat si místo v první početní výhodě, kam v uplynulém ročníku patřil Tomáš Kundrátek.

Hlavně v play off vynikal, ve dvou sériích nastřílel tři góly a na čtyři přihrál. „Měl vynikající střelu a kluci věděli, jak ho využít, aby byl efektivní,“ popsal Modrý přínos borce, který už znova patří mistrovi z Třince. „Začátek měl kostrbatý, bojoval se zraněními. Ale pak ukazoval, proč jsme si ho vzali do Komety.“

Když nebyl Kundrátek k dispozici kvůli zdravotním trablům, docházelo i na variantu s pěti útočníky. Na modré čáře stabilně operoval Adam Zbořil. „Ukázal tam plno dobrých věcí,“ pronesl s uznáním kouč. „Obránce má samozřejmě větší obranný instinkt. Když jde o něco riskantnějšího, je zodpovědnější než útočník. Určitě je výhoda mít na přesilovce aspoň jednoho obránce. Ale svět se pohybuje nějakým směrem a také my se snažíme z talentu, který v týmu máme, vymačkat co nejvíc,“ sdělil.

Při předchozím angažmá v Českých Budějovicích měl pod sebou na hostování ranaře Gazdu. Zblízka viděl, jaký dynamit má v ruce. I proto je dnes hráčem brněnské organizace. „Má vynikající střelu, to bude jeho síla,“ očekával. Zadarmo ale nic nedostane, výkony z Chance ligy musí zlínský odchovanec ještě o dost zvednout. Jen s dělovkami z dálky si mezi elitou nevystačí. „Je na každém hráči, jakou pozici si vybuduje. Jsme na startovní čáře, kluci budou bojovat o minuty,“ upozornil.

To platí rovněž pro Fina Lintuniemiho, jehož zná pro změnu z Ameriky. Potkali se v AHL. „Kreativní obránce, vidí dobře led. Určitě nám má co dát. Když se láme zápas, chce být na ledě a dělat rozdíl. To je jeho velká devíza,“ zamlouvalo se Modrému. „Ten kluk má svoji kvalitu a určitě udělá náš tým lepším,“ nepochyboval.

Důvěru obdržel i nenápadný Kaňák, byť při štacích v Plzni a ani poté v Třinci nepatřil ke stěžejním postavám. Každopádně je silný na puku, zdobí ho bruslení a cit pro hru. „Má plno věcí, na kterých se dá stavět,“ potvrdil jeden z koučů. „Potřebujeme mít v týmu hloubku, aby hráči dokázali hrát i větší role, kdyby přišla zranění, nemoci,“ dodal ke Kaňákově perspektivě.

Nicméně platí, že pro top obránce je v mužstvu pořád místo.

