Koukal o posile Komety: Jeho zápěstí je klenot. Tohle jsem v životě neviděl

Je to už osm let, co s ním jednu sezonu válel v KHL za finský Jokerit ve společné lajně. Přesto jsou vzpomínky Petra Koukala (40) na Stevea Mosese, atraktivní posilu Komety pro nový extraligový ročník, stále živé a silné. „Nejlepší střelec, se kterým jsem kdy hrál,“ vyhrkne bývalý reprezentant a dnes hráč prvoligového Kolína. Těší se, až amerického útočníka potká při zápase Brna v Hradci Králové.

Ihned pochopil, jaký bourák je v helsinském Jokeritu jeho parťákem. Navíc dostal Petr Koukal amerického snajpra Steva Mosese v ročníku 2014/15 do útoku, dělal mu centra, přihrával na góly. Na druhém křídle kouzlil švédský šikula Linus Ömark, navrátilec z NHL. Od podzimu bude odchovanec Pardubic se zájmem sledovat, jak se účastník MS v Praze 2015 uchytí ve třiatřiceti letech v extralize. O tom, že mu to v Kometě půjde, nepochybuje. „Jeho zápěstí je klenot,“ říká v rozhovoru pro Sport a web iSport.cz.

Takže lepšího kanonýra jste během vaší košaté kariéry nepoznal?

„Střelu zápěstím měl tak výbornou, že na každém tréninku dával góly. Tohle jsem v životě neviděl. V každé situaci se cpal do střely. Od první chvíle, co jsem vlezl ve Finsku na led, jsem si všiml, jak to tam sype. Přišel jsem tam, s nikým z týmu jsem předtím nikdy nehrál. Trenér nás dal do jedné lajny s Linusem Ömarkem. Sedli jsme si hokejově i lidsky. Kluci rozuměli i mé lámané angličtině. Steve se ten rok dostal jako jediný hráč z Evropy do výběru USA na mistrovství světa a skončili třetí. To mě naštval, protože nás porazili v utkání o bronz.“ (úsměv)

To bylo vaše poslední setkání?

„On to pak šel ještě zkoušet do Ameriky a potom jsme se potkali v Rusku, když podepsal do Petrohradu. Od té doby jsem ho neviděl. Až bude hrát v Hradci, přijedu se na něj podívat a pokecat. Na milion procent se poznáme.“

I když už je mu třiatřicet let, střílet branky asi nezapomněl, co?

„Myslím, že tohle se neztratí. Pokud mu drží zdraví, měl by dobře bruslit a dávat góly dál. Člověk teď vidí jenom jeho čísla, když se podívá na Eliteprospects. Poslední sezony neměl bodově úplně explodové, ale podle mě má pořád kvalitu. On je Američan, tihle hráči jsou hladoví po gólech a bodech. Tohle se u něj určitě nezměnilo. Furt to bude mít v sobě.“

Může být Moses v rámci extraligy rozdílovým borcem?

„Může, věřím tomu. Když jsem s ním hrál, byl samozřejmě mladší. Fyzicky byl dobře připravený. Potřebuje důvěru trenéra, kterou jsme tehdy ve Finsku měli. Když ji dokáže hned od začátku splatit a nedostane se pod tlak, může být klíčovým hráčem. Ze čtvrté lajny se do té pozice dostanete těžko. Celé pětce se nám dařilo. Ani s Ömarkem se nehraje úplně špatně. (úsměv) Já jsem se to tam snažil ubránit a moc se do toho klukům neplést. Oni už si v útoku poradili. Takové hráče dostane v Kometě taky. Extraliga není nějaká degradace.“

Bude mu sedět jako centr technický nahrávač Petr Holík?

„Když ho bude hledat, tak určitě. Jak jsem říkal, zápěstím střílí jako pravák výborně. To byl úplný klenot. Prostě jel a z každé druhé střely skóroval. Bylo mu úplně jedno, kam vystřelí. Myslím, že neměl žádné oblíbené místo. Na každém tréninku dával nejvíc gólů, co jsem kdy viděl. Ze všeho pálí i golfákem, takhle dal i nějaké branky v přesilovce. V té sezoně nastřílel ke čtyřiceti gólům, což byl rekord KHL. Vzpomínám si, že překonal Honzu Marka. Potom ho předstihl Mozjakin.“

Jaký je člověk?

„Suprovej kluk do party. Nebude mít problém do Komety zapadnout. Kdyby měl každou sezonu padesát bodů, bude teď asi někde ve Švýcarsku. Ale nemyslím, že je v dnešní době extraliga pro někoho málo. Je to o nabídce a poptávce. Pokud už neměl Steve nabídku ze Švajcu a oslovila ho Kometa, proč by to nevzal. Myslím, že česká liga dokáže finančně přetlačit tu finskou.“

Když mu vydrží zdraví, kolik branek v sezoně nasype?

„Budu mu věřit. Pětadvacet jich dá.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE