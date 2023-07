Energie mění image. Bruk o cílech i extralize: Nebyla absolutní priorita

Schválně! Víte, kdy došly Karlovy Vary v extralize dál než do předkola play off? Správná odpověď je rok 2009. Ano, zlatá sezona s historickým titulem. Dál jen šeď. Skupina o udržení, sestup. Do nové sezony však půjde Energie s vyššími cíli. „Chceme černou sérii zlomit. Velkohubé cíle vykřikovat nebudu, ale čtvrtfinále atakovat rozhodně chceme,“ říká David Bruk, trenér a sportovní manažer klubu, v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. Ambicím odpovídá i posilování kádru.