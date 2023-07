Hradecké léto: nejdřív hrůza kvůli dopingu. Teď se maká na střelbě

Jarní finálové radosti vystřídaly starosti. Pak napětí. V něm Hradec zůstane tak dlouho, dokud nepadne verdikt ohledně dopingových hříšníků. Výsledek se dostaví nejdřív v září. Dostanou tři hráči stopku? A co trest pro klub? Mountfield musí jen čekat. A jasně, chystat se na nový ročník. „Koncovka, rychlost zakončení, pohotovost, přesnost,“ vypočítává trenér Tomáš Martinec, čemu se chce nejvíc věnovat. Do týmu přišli tři bývalí reprezentanti: Bartošák, Pavelka a Šťastný.

Nečekaně projeli až ke stříbru. Tým se ale změnil, z části i proto, že musel. Tři hráči Hradci vypadli kvůli pozitivnímu dopingovému nálezu z play off a o jejich osudu se rozhodne v září, spíš v říjnu. Ale teď platí, že jsou Kevin Klíma, Greame McCormack a Martin Štohanzl mimo soupisku i výplatní pásku.

V Mountfieldu zpráva o dopingu poznamenala celé léto. „Když jsme to zjistili, polila mě hrůza,“ vydechl trenér Tomáš Martinec. „Celkově jde o hrozně složité téma, protože dnešní profesionální sport je pro kluky tak fyzicky náročný, že bez výživových doplňků ho asi dělat nejde,“ ví kouč.

„Jen musíte být strašně opatrní a dávat si velký pozor, co si vezmete. Nechci nic omlouvat, každý je zodpovědný za to, co užívá. Ale tohle je prostě hloupá chyba. Jen se stane hned, ani nevíte, jak k tomu přijdete, a máte malér,“ vysvětluje svůj pohled Martinec.

Testy odhalili pochybení jen u tří hráčů. Reálně jich zakázaný suplement užila