Třinec bude vyšší a silnější. Moták: Nehledali jsme jen hovada do obrany

Vyhráli čtyři tituly v řadě. V novodobé éře soutěže, která je považována za extrémně vyrovnanou a nevypočitatelnou, něco nevídaného. Chuť, energii a motivaci však Oceláři neztrácejí. To bylo znát hned na prvním oficiálním tréninku. Vlastně i dřív. Už když se rozjížděly dobrovolné tréninky na ledě. I tehdy bylo mezi mantinely plno a živo. Nechyběly ani nejvýraznější osobnosti a tváře klubu – Martin Růžička , Andrej Nestrašil či Petr Vrána.

„Minulý týden jsme měli náběhový, hned na prvním společném tréninku bylo vidět, že kvalita tady je,“ pochvaloval si trenér Zdeněk Moták. „Kluci znovu trénovali s maximální chutí, nasazením. V kabině jsem to pak nechtěl říkat, ale mně se to opravdu hodně líbilo a pozdávalo.“

Další výrazný poznatek: tým Ocelářů výrazně narostl. Do výšky i do síly. Zejména v obraně. Z hradeckého Mountfieldu přišel Richard Nedomlel, nejlepší muž v hodnocení extraligových bojovníků, co se týká hitů a blokování střel. Jeho parametry? 193 centimetrů, 106 kilogramů.

„Tvrdost, fyzická hra, defenziva. Tohle je moje doména, té se chci držet,“ potvrdil Nedomlel. S úsměvem, jemuž dominuje mezera po ulomeném předním zubu, připustil, že třinecká obrana by měla budit respekt. „To se musíte zeptat soupeřů, ale samozřejmě, když vidíte vzadu dvě tři věže, tak se vám tam moc jezdit nechce.“

Další výraznou posilou defenzívy je Tomáš Kundrátek (187 cm/ 91 kg). Do Třince se vrací po roční štaci v Brně. Šikovný technik, ofenzivní bek, který u mantinelů také umí přibrousit. Zůstává Martin Marinčin (192 cm/ 95 kg). A čerstvě se k týmu přidal Adam Polášek (190 cm/ 94 kg). Ve Spartě s ním přestali počítat, poměrně rychle se dohodl s Oceláři. S tím, že o pozici bude muset zabojovat.

Článek pokračuje pod infografikou

„Nepřišel jsem s tím, že si tady ze mě všichni sednou na prdel,“ hlásil po prvním společném tréninku Polášek. V obličeji splavený, červené triko s nápisem Máme sílu dračí propocené. „Já přišel s tím, že budu mít možnost se poprat o to, abych si tady mohl zahrát. Je to Třinec a tohle mi za to stojí. Pokud bych se hned neprobojoval do sestavy, tak vím, že musím zůstat v zápřahu. Pokud by to znamenalo, že půjdu pomoct partnerskému Frýdku do první ligy, tak půjdu.“

Slyšet taková slova od borce, který se Spartou získal dvě extraligová stříbra (2022 a 2016), má zkušenosti z ruské KHL a reprezentoval na mistrovství světa i olympiádě? „Nic zvláštního, o pozici musíte bojovat pokaždé, když měníte klub,“ pousmál se. „Začínáte úplně od nuly a je úplně jedno, jestli je vám třicet nebo dvacet. Jakmile jste na novém místě, pozici si musíte vydobýt.“

Trenér Moták to slyší rád. Poláška dobře zná, měl ho v mládeži ve Vítkovicích a nějaký čas i ve Spartě. „Prošli jsme spolu nějakou cestu, jsem rád, že tuhle roli přijal,“ řekl na Poláškovu adresu kouč. „Je pro nás důležité, že se o svoji šanci popere, záleží nejvíce na něm. My uděláme všechno proto, aby mužstvo bylo co nejkvalitnější a připravené. Nejenom Adam, ale i všichni ostatní.“

Faktem je, že odchody z mistrovského kádru byly výrazné. Citelné mohou být zejména ztráty bojovníka Tomáše Marcinka a obránce Milana Doudery . Patřili ke klíčovým kamenům zlaté jízdy posledních let. Jednoho solidního centra by Oceláři ještě rádi získali.

„Doufám, že se nám podaří díry, které při odchodech vznikly, zacelit,“ věří trenér Moták. „Získali jsme kvalitní hráče. Pravda ovšem je, že zrovna Marci a Doudy jsou kluci, kteří tady byli dlouhá léta, prošli si mistrovskou cestu a alespoň zpočátku to bez nich může být hodně těžké.“

Plusem pro Třinec je, že zůstávají útočníci Libor Hudáček i Daniel Voženílek. O Hudáčka byl zájem v KHL, Voženílek zaujal několik skautů z NHL.

„Mají u nás platné smlouvy a tím je řečeno všechno,“ přitakal Moták. „Každá smlouva má výstupní klauzuli, která může hráče k nějakému datu uvolnit směrem do zahraničí, nicméně to datum už je pryč.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE