Sparta? Konec z videa. Do Třince jde Polášek bojovat a učit se

Ve Spartě se s ním loučili sice potleskem a uznáním, ale na dálku. Obránce Adam Polášek (32) za sedm let v rudém dresu nasbíral v základní části a play off 144 bodů, více jich z beků měli pouze Jiří Vykoukal, Jaroslav Nedvěd a František Ptáček. Se Spartou získal dvě stříbrné medaile (2016 a 2022), jednu bronzovou (2014). O konci se podle svých slov definitivně dozvěděl z klubového videa. Teď už je hráčem mistrovského Třince. Co říkal po prvním tréninku s Oceláři?

Jak se zrodil váš přesun ze Sparty do Třince?

„Bylo to hodně rychlé. Dotáhlo se to během minulého týdne. Z Třince přišel telefonát, jestli bych měl zájem se tady poprat o šanci si v klubu zahrát. Já se celé léto připravoval a čekal na nabídku, která by dávala smysl. Třinec jsme řešili už po sezoně, byla to priorita. Když se teď ozvali, víceméně jsem byl rozhodnutý to zkusit za jakýchkoliv podmínek.“

Měl jste jasno, že ve Spartě končíte?

„Upřímně, po sezoně jsem to jasné neměl, nevěděl jsem, na čem jsem hrozně dlouho. Od nich pak vyšlo video, že končím. Tím pádem to bylo definitivní, už jsem věděl.“

V Třinci jste podepsal s tím, že o místo budete bojovat a můžete hrát i za partnerský tým ve Frýdku-Místku. To vám nevadí?

„Tahle možnost tam je. Já nepřišel s tím, že si tady ze mě všichni sednou na prdel. Já přišel s tím, že budu mít možnost se poprat o to, abych si tady mohl zahrát. A když je to Třinec, tak mi to za to stojí. I kdybych se neprobojoval do sestavy, tak vím, že musím zůstat v zápřahu. A pokud by to znamenalo, že půjdu pomoct Frýdku, tak půjdu pomoct Frýdku.“

Není to málo sebevědomé?

„U mě? (pousměje se) Není. To fakt ne. Oni měli své důvody, já přišel s tím, ať mi dají měsíc a v základu budu. Mají možnosti se bavit i o tomto, ale já si to třeba moc nepřipouštím.“

Máte zkušenosti, hodně odehráno i v zahraničí. Kdy jste byl v podobné pozici naposledy? Že bojujete o základní sestavu?

„Já si myslím, že to tak je pokaždé, když měníte klub. Neznají vás a vy musíte začít úplně od znova, od nuly. Tak to pro mě bylo v každém novém týmu. A je úplně jedno, jestli je vám třicet nebo dvacet. Jakmile jste na novém místě, pozici si musíte vydobýt.“

Sílu Třince jste poznal na vlastní kůži...

„...no, už několikrát...“

Jaký tým jste potkal na prvním trénink? Jak vás vzali v kabině?

„Je to hodně specifické, tento tým se úplně neobměňuje moc. Proti těmto kluků hraju už nějakých osm let. Hodně jich znám i z reprezentace, nemám to tak, že bych přišel do úplně nového kádru a neznal nikoho.“

Padly už vtípky na téma, že když chcete něco vyhrát, musíte opustit Spartu a jít do Třince?

„Zatím ne. S panem Peterkem (sportovní ředitel) jsme to drželi v tajnosti, ukuchtili jsme to někdy ve čtvrtek, v pátek. Zatím na vtípky nebyl čas.“

Přicházíte nasát vítěznou mentalitu?

„To je hlavní důvod, proč jsem přišel. Něco se tady děje dobře a já bych se chtěl naučit, co to je. Na čem to stojí. I když mi je třicet dva, mám pořád velkou možnost se učit.“

Jste odchovanec Vítkovic, návrat nebyl ve hře?

„Hele, to je spíš otázka na mého agenta. Zjišťovali jsme všechny situace. Podle mého si Vítkovice, zejména po minulém roku, chtěly kádr udržet. Šly daleko, byly druhé po základní části, ani jsem se nedivil, že si chtějí podržet, co měly.“

Právě Oceláři vás v posledním play off vyřadili, rezonovalo to ve vás dlouho?

„Po každé sezoně, když se vypadne s kýmkoliv, to každému dochází jinak. Někomu hned po posledním zápase dojde, že se něco posralo. Někdo se jenom nasere a co přesně se stalo, proč se to stalo, mu dojde až za týden. Vypadne se, dají se dva tři dny, pak se sedne i s vedením, rozebere se závěr sezony a plánuje se, co dál.“

Vy jste to měl jak?

„S Třincem? Jako každý rok. Minulý rok nás to trefilo. Třinec šel z předkola, očekávání byla taková a maková, ale když se takhle tvrdě narazí, tak zjistíte, že to tak jednoduché nebude. A Třinec si to uhrál. Jako každý rok týmovým výkonem. Tím, co umí zahrát v play off.“

Trenéra Motáka znáte z mládeže Vítkovic i ze Sparty, pomůže vám to v boji o pozici?

„Nepomůže. Když jsem si s ním volal, jasně jsme si řekli pravidla. Řekl mi, s čím tady jdu a že to záleží čistě na mně. Já pana Motáka znám, je to férový chlap. Vím, že když šanci budu mít a uhraju si ji, tak to nebude o tom, že by mi nějak pomáhal, ale proto, že jsem si to opravdu uhrál.“