Grossova vítězná premiéra, Sparta plenila farmu. Blíží se konec Thorella?

Jak řekli, tak splnili. Do Litoměřic vyrazila z Prahy skoro kompletní palba. Volno dostalo pouze trio reprezentantů z posledního mistrovství světa David Němeček, Michal Kempný a Vladimír Sobotka. S nimi pak taky jednička v brance Jakub Kovář.

Na hodinovou cestu na sever po E55 nevyrazil ani útočník Erik Thorell. Potvrzují se tak už dříve zveřejněné informace deníku Sport o tom, že Švéd v klubu s největší pravděpodobností skončí. „Všechno k tomu směřuje,“ říká dobře informovaný zdroj.

I bez výše zmíněných borců si Sparta poradila s litoměřickým Stadionem jasně 6:0. Svému partnerskému klubu zazpíval árii tenisový kanár. „Nebylo to jednoduché, měli tam mladé kluky. Byli brusliví, nepříjemní. Postupně jsme se do toho ale dostali, pak už jsme si to pohlídali,“ povídal s úctou k soupeři obránce Jakub Krejčík, který tým vedl jako kapitán.

Jeho hodnocení bylo však až příliš střídmé. Realita? Při hře pět na pět to velmi často vypadalo jako přesilovka Sparty. Svou farmu bez milosti zválcovala. Za Litoměřice přitom naskočila sedmička mladých sparťanů, kteří jsou u „kališníků“ na hostování. A to si ještě Pražané před utkáním vypůjčili svého Michala Vitoucha, který před duelem přepochodoval do protější šatny.

Ve městě na soutoku Labe a Ohře mají aktuálně pod smlouvou jen sedm hráčů. Zbytek týmu tvoří právě omladina zapůjčená ze Sparty nebo borci, kteří se během letní zkoušky přišli ucházet o místo.

Rozdíl v kvalitách obou soupeřů byl markantní. Bylo znát, že v rudých dresech hrající gigant je takřka kompletní. „Pomůže to. Sžijeme se s hrou, každý trénink pilujeme taktiku. Hned to chceme přenášet do zápasů. Pokud budeme hrát co nejdřív v kompletní sestavě, bude to pro nás pak na startu ostré sezony o to jednodušší,“ přidal Krejčík.

První výhru zapsal nový trenér Pavel Gross. Jaké přinesl do hry Sparty novinky? „Brzo hodnotit. Přinesl ale nový impulz. Všechno se ale teprve ukáže. Věřím, že to bude jenom ku prospěchu,“ dodal obránce.

Dvakrát se trefil Miroslav Forman, první gól v novém působišti vsítil taky Američan Josh Kestner. Do listiny střelců se mohl zapsat hned v první třetině, ale trestné střílení přetavil jen v tyčku. Tu pak napálil i při šanci v prostřední části, tentokrát se však puk od ní odrazil příhodně do branky.

„Cítil jsem se skvěle. Jak osobně, tak týmově. V lajně nám to šlapalo, dostávali jsme se do šancí. Pořád jsme ale teprve na startu ročníku. Na první utkání a začátek srpna to ale bylo dobré,“ povídal Kestner, který naskočil po boku Romana Horáka a Pavla Kousala. Pochválil taky fanoušky, kterých z Prahy dorazilo několik desítek. „Byli hlasití, vášniví. Nečekal jsem to, paráda!“

Utkání sledovalo 1740 diváků, Kalich arena hlásila vyprodáno. Natřískaná byla celá (jediná) tribuna útulného stadionu. Další přípravný duel čeká Spartu už ve čtvrtek v Liberci.

