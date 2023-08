Irving o evropské cestě: Musel jsem jít jinudy. Sparta? Víme, že cílem je pohár

Proč právě Sparta?

„Byl jsem se Spartou v kontaktu několik posledních let. Až teď se ale všechno sešlo, zapadlo do sebe. Já sháněl nový tým, Sparta sháněla obránce mého typu. Takže jsem tady. (usmívá se) Dobrý timing. Jsem nadšený, že tu můžu být.“

Několik let? Kdy proběhl první kontakt?

„Už během mého působení v Litvínově, kam jsem přišel v roce 2020. Po první sezoně mě oslovili, ale rozhodl jsem se zůstat ještě rok v Litvínově. Pak jsem chtěl jít zkusit jinou soutěž a šel do Finska.“

Jak blízko byl váš příchod do Sparty letos v lednu před uzávěrkou přestupů?

„Hodně blízko! Popravdě už jsem počítal s tím, že tady dohraju sezonu. Rozhodnutí jsem ale bohužel nedělal sám, finální slovo měla SaiPa. Nakonec se jim víc vyplatilo poslat mě do Švýcarska. Až teď jsem konečně tady.“

Ročník jste nakonec dokončil v Davosu, pohádkové hokejové vesničce v horách. Mohlo to být i horší, ne?

(směje se) „To rozhodně! Nechci si vůbec stěžovat, Davos je fakt krásné místo. Super zkušenost si tam zahrát. Opravdu to na vás dýchne. Dřevěný stadion, za ním vysoké hory a sníh. Vtipné je, že celé městečko je vlastně tvořeno jednou hlavní ulicí. Je tam hodně turistů, na hokej ale jezdí zejména lidi z okolí. Škoda, že jsme v play off vypadli hned v prvním kole, ale užil jsem si to tam.“

Co jste se během dvou sezon v extralize dověděl o Spartě?

„Že je to velmi ambiciózní a soutěživý klub. Každý rok chtějí být nejlepší, vyhrát