Panika po zranění Kacetla? Oceláři dají šanci mladým brankářům z „farmy“

Kacetl se zranil během přípravy před odjezdem na Tatranský pohár, kromě tréninků stačil odchytat 31 minut proti Frýdku-Místku (3:0). Zástupci klubu nechtějí jeho zranění specifikovat, nicméně gólman musel na operaci.

„Čeká ho zhruba dvouměsíční rekonvalescence,“ informovali Oceláři. Už příští týden přitom Třinečtí hrají první zápasy v Lize mistrů. V pátek doma přivítají švýcarský Rapperswil (17), v neděli německý Mnichov (15). Extraligu rozjíždějí 14. září v Plzni.

„Ondrovo zranění je nepříjemné, ale náhradu narychlo hledat nebudeme,“ reagoval sportovní ředitel klubu Jan Peterek. „Máme dva mladé a šikovné brankáře ve Frýdku-Místku, ti budou v případě potřeby připravení naskočit. Ostatně Patrik Švančara chytal už teď na Tatranském poháru.“

Na Slovensku Oceláři sehráli dva zápasy. S Popradem padli 0:4, chytal Marek Mazanec. Finskou SaiPu v duelu o bronz porazili 5:2, v bráně byl Švančara. Jedenadvacetiletý mladík byl ve frýdecko-místeckém dresu nejlepším brankářem Chance ligy v úspěšnosti zákroků v základní části (93,46 %). Hned za ním skončil o rok starší Vojtěch Mokry (93,23 %). Oba odchytali 26 zápasů.

Švančara patřil v minulosti k oporám úspěšné třinecké juniorky, Mokry už si za Olomouc zahrál čtyři extraligové zápasy. Podle trenérů Zdeňka Motáka a Vladimíra Országha budou bez problémů připravení „jistit záda“ Mazancovi. A jak se ukázalo v Popradu, klidně i chytat.

Frýdek-Místek má navíc k dispozici další dva gólmany – na soupisce jsou Daniel Šimonů (23) a na turnaji ve Zvolenu si dres Rysů poprvé oblékl také junior Jakub Král (18). „Při Kacetlově zranění jsme tak schopni vše vyřešit z vlastních zdrojů,“ dodal Peterek.

Oceláři, kteří v extralize získali čtyři mistrovské tituly v řadě za sebou, zatím v přípravě sehráli tři zápasy. Dva vyhráli, v kanadském bodování je na tom při skóre 8:6 zatím nejlépe Richard Pánik (2+2), zkušená posila ze zámoří. Velmi dobře si vede teprve sedmnáctiletý Petr Sikora (0+3). Stejnou bilanci má i Daniel Voženílek. Ve čtvrtek má Třinec generálku na Ligu mistrů, doma přivítá Kometu Brno od 17 hodin.

„Je to stále příprava, to musíme připomenout, a pro některé naše hráče to byly teprve první zápasy,“ rozebíral trenér Országh turnaj v Popradu. „Na druhou stranu si musíme přiznat, že zápas s Popradem nám vůbec nevyšel. Přišlo mi, že jsme k němu přistoupili až příliš exhibičně. Proti SaiPě už to bylo daleko zodpovědnější a konečně jsme si pomohli také přesilovkami.“

Kromě Kacetla nebyl na Slovensku kvůli drobnému zranění ani útočník Andrej Nestrašil , do Ligy mistrů by měl být v pořádku. „Ještě je brzo se bavit konkrétně o sestavě, ovšem máme už dvojičky i trojičky, u kterých máme představu, že budou hrát spolu. Teprve Liga mistrů nám nastaví zrcadlo,“ dodal trenér Országh.

