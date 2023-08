Fronta na Krejčího. Kluby hlásí: Zájem máme! Ale hlavně zbytečně netlačit

Když se na extraligovém trhu objeví šance získat eso, většinou se rozjede šrumec. Telefony s agentem, šponuje se nabídka. Ideálně hvězdu hned oslovit! Hlavně, ať vás nepředběhne konkurence. U Davida Krejčího je to trochu jinak. „Ano, v kontaktu jsme,“ přizná sportovní ředitel Třince Jan Peterek. To samé iSport.cz slyšel i z dalších klubů. Jenže tady nemá smysl tlačit. Klíčové je, jestli ikona Bostonu bude chtít kariéru končit na MS v Praze. Pak si vybere.

U každého klubu extraligy byste našli důvod, proč dává smysl, že přesně tady bude David Krejčí hrát. „Samozřejmě máme o Krejču eminentní zájem, to je jasné. Jsme v kontaktu,“ potvrzuje generální manažer Olomouce Erik Fürst. Na to nejde zapomenout, v Olomouci si dal výjimečný centr celou sezonu 2021/22, rozjel tady hokejový boom.

Efekt jste viděli s ním i pak bez něj. Krejčí pomohl Olomouc nablýskat. Rezavá plechárna jako kdyby začala korodovat o něco méně. Zvedl značku i z dlouhodobého pohledu. „Je to na něm, David se musí rozhodnout sám. Zájem o něj je z české extraligy i z Evropy, nevím o klubu, který by ho nechtěl,“ přikývne Fürst.

Přesně, důležitá věc. Kdo by si přál Davida Krejčího na soupisce? Čtrnáct rukou z celé extraligy letí nahoru. Možná patnáct, protože někdo zkusí zvednout dvě. Jenže sedmatřicetiletý veterán se zkrátka rozhodne sám. Má sílu ještě makat a kariéru zkusit ukončit na MS v Praze? Ano? Tak v tu chvíli začne řešit, kde. Zapomeňte, že by se rozhodl teď, nemá důvod. Klíčem se nestane ani milionová smlouva, případně bonusy za titul.

„Můj cíl, pokud se rozhodnu hrát, bude mistrovství v Praze. A k tomu bude nejlepší jít co nejdál v play off, když budu před tím půl sezony stát. Jsem takový hráč, že když už se vrátím, chci vyhrávat. Chci hrát play off co nejdéle, takže podle toho se budeme rozhodovat,“ pronesl v rozhovoru se zámořskými novináři.

Tím les extraligových rukou trochu prořídne... Jestli Olomouc rozjede snovou sezonu, jedině tak stoupnou její šance, že přiláká Krejčího. Z hokejových bossů cítíte velký respekt k jeho kariéře a umu. Důkazem je i nadhled Erika Fürsta: „Jestli by mě mrzelo, kdyby odešel v Česku jinam? Krejča je tak velký hráč, že jeho rozhodnutí musí každý pochopit.“

Stejně ale trochu zaskočí, že podobně hovoří i majitel Pardubic Petr Dědek. Obyčejně dravec, který se nebojí velkých slov. Teď mluví jinak: „Rád bych takového hráče viděl v extralize a nejvíc samozřejmě v Pardubicích. Dál bych to za náš klub komentovat nechtěl.“ Na druhou stranu u něj vždycky platí, že pokud na něčem usilovně pracuje, veřejně o tom nereferuje. To si užije až ve chvíli, kdy jsou podepsané papíry na stole.

Není tajemstvím, že s Davidem Krejčím mluvil. Ne, není sám. Ani Olomouc ne. „David je určitě zajímavým hráčem pro úplně všechny. A v kontaktu spolu jsme, bavili jsme se i před jeho návratem do Bostonu,“ přiznal i třinecký sportovní ředitel Jan Peterek.

Krejčího rozhodovací linie tedy vypadá následovně:

1. Mám ještě sílu a motivaci nachystat se na MS v Praze?

2. Kdo je v tabulce nahoře a existuje šance, že prožije dlouhé play off?

3. Proč bych měl jít zrovna sem?

4. Nabízí se vhodná varianta třeba i ve Švýcarsku?

Bod čtyři nezavrhujte. Výhodou je, že by měl o něco větší klid než doma v Česku. Jakmile by totiž v prosinci někde v extralize podepsal, strhla by se Krejčímánie. To může hrát taky svoji roli.

V Olomouci útočník už nedávno hrál a ví o každé hromádce na starém zimáku. V Třinci působí trenér Zdeněk Moták, jenž ho vedl už právě na Hané a v klubu by našel i dávného kamaráda Petra Vránu, se kterým plánovali poslední společné angažmá. Takže žolík? „Byli bychom rádi, kdyby to tak bylo,“ usměje se Peterek. „Ale opravdu nemá smysl na Davida nijak tlačit,“ zmiňuje klíčový faktor.

Pardubice zase mohou být se svou partou hvězd a náročným trenérem Václavem Varaďou vhodnou přípravou na šampionát. Navíc zde Krejčí hrál při výlukové sezoně 2012/2013 s kamarádem Alešem Hemským. „Obecně platí, že máme zájem o špičkové české hráče, to všichni vědí. David Krejčí je útočníkem světové třídy a situaci kolem něj samozřejmě sledujeme,“ přeci jen dodá Dědek.

Z Česka se do hry o „kouzelníka Davida“ určitě zapojí i Sparta. Nemluví se o ní tolik, na druhou stranu kromě Vrány v ní může Krejčí dostat úplně to samé jako v Pardubicích a Třinci: vysoké ambice, na extraligu velmi kvalitní spoluhráče, kvalitní trenérský štáb i kvalitní zázemí. Chystal by se ve stejných kulisách, kde se pak odehraje mistrovství světa.

Kolem Krejčího se bude teď spíš opatrně našlapovat. Sám o zájmu o své služby dobře ví. Jen se bude čekat, zda kývne, že půjde do akce.

Pokud ano, kolem Vánoc vybuchne přestupová bomba. Někdo našlápne soupisku o nadstandardního veterána. Jen pro jistotu nezapomeňte pak v prosinci napsat Ježíškovi: Chci Davida Krejčího v Česku.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE HC Olomouc Vše o klubu ZDE