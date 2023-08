Bartošák: Šíří se pomluvy. Řidičák mám, policie mě nekontrolovala

Měl velký zájem vysvětlit, že nic neprovedl a šíří se o něm lži. „Škodí klubu i mně. Kdyby existovala možnost, jak tyhle informace hned napadnout a bránit se proti nim, udělám to. Okamžitě,“ sypal ze sebe Patrik Bartošák. Brankář Hradce se v rozhovoru pro iSport.cz brání nařčení, že mu policie odebrala řidičský průkaz, a vysvětluje, proč zatím ještě nechytal.

Mezi lidmi koluje hodně variant, že vás měla zastavit policie a odebrat vám řidičský průkaz. Přihodilo se něco podobného?

„Přečetl jsem si o sobě, že mám zase nějaký velký problém na tn.cz. Ani tam nezmiňovali, jaký ten problém má být. Vím, že ale informace, o které mluvíte, se dostala k vedení v Hradci i ke spoluhráčům. Není to pravda, nic se nestalo. Na trénink jsem přijel dnes autem. S řidičákem.“ (pokládá ho na stůl)

Tušíte, odkud se takové informace berou?

„Nevím, minulý pátek jsem řídil a volal mi zrovna agent, že se mu ozval generální manažer Hradce pan Kmoníček. Ptal se, jestli je pravda, že mi vzali řidičák. V tu chvíli jsem se tomu zasmál, když jsem zrovna seděl v autě. Jenže smích mě přešel, když vidím, že najednou v pondělí vyleze článek, že se něco stalo a mám problémy. Nejdřív mě nenapadlo, o co jde, ale rychle mi došlo, že jde asi o tyhle nesmysly, že mi někde někdo vzal řidičák.“

Kontrolovala vás silniční policejní hlídka od chvíle, co jste se vrátil do Česka?

„Nekontrolovala, nikdo mě na žádnou silniční kontrolu nezastavoval. Nevím, kde bych měl o řidičák přijít.“

Jen lidé hlavně na sociálních sítích se dál utvrzují v tom, že vás policie pozitivně testovala na drogy, nebo na alkohol.

„No a to je právě absolutní nesmysl. Řidičský průkaz vlastním, na brankářský trénink jsem přijel s mým synem autem a s řidičákem v kapse.“

Generální manažer Aleš Kmoníček říkal, že jste v klubu podstoupil dvakrát testy na drogy. Sedí tahle informace?

„Ano, v obou případech negativní. A dnes (v úterý) jdu na test znovu, taky i proto, abychom vyvrátili nějaké spekulace, že se něco děje. Neděje. V Hradci se nahodile testujeme pravidelně, nic zvláštního se neděje.“

Proč jste zatím za Mountfield nechytal ani jeden zápas?

„První týden jsem měl těžké střevní obtíže. Nejspíš jsem je nedoléčil a začal trénovat brzy. Ale po třech dnech jsem lehl znovu, vyskočily mi horečky, bylo mi špatně. Možná šlo o oslabenou imunitu, nevím. Těšil jsem se, že touhle dobou nějaký zápas odchytám a budu už mít něco za sebou. Navíc je nepříjemný, že jsem s klukama nejel do Švýcarska, tam nás čeká asi nejtěžší generálka před ligou. Ale tak to zkrátka je, jsem rád, že můžu být zase na ledě a být zpátky v procesu.“

Vyptávali se spoluhráči, co se děje, když se začalo mluvit o tom, že máte problémy se zákonem?

„Jasně, psali mi, co se děje. Tyhle informace se dostávaly ke mně i k nim. Já jim poslal fotku teploměru a tím to haslo. Lidi mají asi strach, že v tom je něco víc, než opravdu je. Někdo ten strach pak asi nemá a z toho bohužel vymýšlí nějaké sci-fi příběhy, které pak publikuje na veřejnosti. Ale znovu, jestli někdo řeší problém, že nemám řidičák, tak mám. A až tady dotrénuju, zase odjedu autem domů.“

Nejdřív jste říkal, že vás ta zpráva pobavila, v pondělí úsměv zamrzl. Mění se ta hlavní emoce dál?

„Pořád si říkám, že je to směšné. Po večerech, když si lehnu, tak o tom přemýšlím jinak. Chcete se dobře vyspat, ale zase jste někde probíraný. To bych vám řekl, že mě to štve.“

Když jste měl problém v Třinci a odešel na léčení kvůli alkoholu, ke všemu jste se tehdy s agentem Michalem Sivkem postavili, přiznal jste potíže. Pokud jde teď o pomluvu s odebráním řidičáku, je těžší jí čelit?

„Jak se jí mám bránit? Jak se bránit pomluvě? To je právě ono. Mám minulost a pověst, za kterou si můžu sám. Na mě si člověk může vymyslet teď, co chce, a lehce se tomu uvěří. Asi mi nezbývá, než tu pomluvu prostě vyvrátit, otevřeně vystoupit, říct, že se neděje vůbec nic. Ale když se objeví něco dalšího?“

Tak zase?

„Otázkou je, jak dlouho mě bude bavit tyhle blbosti vyvracet.“

Nejde s touhle emocí pracovat i pozitivně, že o to víc budete chtít ukázat, jaký jste brankář?

„Tohle mě nemotivuje. Mě motivoval už jen samotný návrat. Moc chci v Česku po skoro čtyřech letech ukázat, co umím, že jsem na tom pořád dobře. Tohle ve mně bylo od chvíle, co jsem se domluvil s Hradcem. No a že se řeší nějaká policejní kontrola, která vůbec nebyla? To je hloupá věc, že se najdou nějaké vymyšlené příběhy, které někdo šíří. Zajímalo by mě, kdo byl první, kdo s tou věcí přišel, a proč. Ale to se těžko dozvím.“

Komu pak taková nepravdivá informace, že jste přišel o řidičák, ubližuje nejvíc?

„Klubu i mně. Kdyby existovala možnost, jak tyhle informace hned napadnout a bránit se proti nim, udělám to. Okamžitě. Jenže asi nemám jinou možnost, než se tady vyfotit s řidičákem vedle hlavy. A abych kvůli tomu lítal někde po sociálních sítích, kde budu všem odpovídat dokola, to asi taky není cesta. Jestli republikou chodí pomluva, že jsem někde nadýchal a sebrali mi řidičák? Pravda to není. Rád bych to tímhle uzavřel a soustředil jen na hokej, na Hradec.“

