GM Hradce vysvětluje, proč Bartošák neodjel do Švýcarska. Co bude dál?

Hradec nastoupil od 10. srpna ke třem přípravným zápasům a Patrik Bartošák nechytal ani jednou. Mezi fanoušky se začalo šířit napětí, jestli se něco neděje. „Patrik prodělal nemoc, v pondělí se začal připravovat a celý týden ho teď čekají dvoufázové tréninky. Tohle je taky důvod, proč neodjel do Švýcarska, marodil dva týdny,“ vysvětluje Kmoníček.

Klub odehraje od středy do soboty tři zápasy proti Zugu, Ženevě a Ambri-Piottě. Bartošák si v týdnu nejspíš zachytá za partnerský Kolín. „Nejde o žádný trest, aby to někdo nepochopil špatně, potřebujeme, aby hlavně trénoval. Ve Švýcarsku se hrají tři zápasy ve čtyřech dnech, tam tolik prostoru na trénink nebude. Chceme, aby byl Patrik připraven na příští týden, aby mohl chytat. Stále platí, že jsme ho brali jako výraznou posilu,“ pokračuje pro isport.cz hradecký generální manažer.

Podle několika scénářů, které kolují hlavně na sociálních sítích mezi fanoušky, měla v uplynulých týdnech brankáře zastavit policie a odebrat mu řidičský průkaz. Gólman tuhle verzi odmítl, Kmoníčkovi donesl ukázat i platné řidičské oprávnění s tím, že jde o nařčení z něčeho, co se nestalo. „Dostávalo se ke mně hodně spekulací, co se údajně mělo přihodit. Ale nic oficiálního jsem jako zástupce klubu neobdržel, nevíme v této souvislosti o žádném přestupku ani jiném problému,“ komentuje věc Kmoníček.

Přidal, že kdyby měl informace od policie nebo jakéhokoliv hráče, potíže by okamžitě řešil: „Pokud se jakýkoliv problém objeví a je jedno, koho z týmu by se to týkalo, budu se jím zabývat hned. Ale tady opravdu není v tuto chvíli co řešit. Těžko se můžeme bránit něčemu, co koluje mezi lidmi. Já mohu reagovat jen na opravdu potvrzené zprávy a znovu opakuji, že okamžitě bychom řešili jakékoliv porušení zákona či hráčské smlouvy u každého hráče. Nemůžu si dovolit něco zametat pod koberec. Nikdy bych to neudělal.“

Když se na jaře provalily pozitivní dopingové testy u tří hradeckých hokejistů, klub zavedl plošné testování. „Před týdnem jsme provedli testování akademie, od začátku letní přípravy jsme testovali dvakrát A tým. Jedná se o namátkové akce ve stylu, že hráči přijdou do kabiny a tam na ně čeká specializovaná firma, která jim odebere vzorky. O jejím příjezdu vím jen já a klubový lékař,“ popisuje Kmoníček.

Patrik Bartošák testy absolvoval taky, pokaždé s negativním výsledkem. „Patrik absolvoval dvě namátkové kontroly s celým týmem a dnes (v úterý) absolvuje další toxikologické vyšetření,“ prozradil šéf klubu.

V tuhle chvíli má od brankáře slovo, že se v jeho soukromém životě nic nestalo a jedná se o lži. Ke spekulacím, které kolují hokejovým zákulisím po celém Česku, se staví následovně:„Doufám, že se jedná jen o výmysl. Uvidíme, co přinesou následující dny, já si přeju, ať to není nic a můžeme se všichni věnovat své práci.“