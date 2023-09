Trenéři Komety o identitě, tlaku, vztahu se Zábranským či Zaťovičovi

V předsezonním kalupu jsou spolu na zimáku od rána do večera. Nehádají se, jen si občas vymění názory zvýšeným hlasem. Patrik Martinec a Jaroslav Modrý je duo, které má vrátit do Brna hokejovou radost. Na jaře dotáhli tým do extraligového čtvrtfinále, ale to je pro Kometu málo. Klubovou identitou má být nejen plný stadion při zápasech, ale i úspěch. Čili medaile, titul…

Jako aktivní hráči jste se míjeli, byť jste vrstevníci. Kdy jste se vlastně poznali blíž?

Modrý: „Až v Budějovicích, kde jsme spolu pracovali. Hledal jsem partnera, který by mi pomohl v práci. Byla šance získat Patrika, prošel jsem si jeho historii. Je strašně fajn, když pracuješ s klukem, který byl někde hlavní trenér. Má jiný nadhled a z hlediska připravenosti a zodpovědnosti je úplně někde jinde, než kdyby byl jenom asistent. Celý rok jsem se od Páti učil a pořád učím. Má nějakou vizi. Já to vidím trošku jinak a právě v tom je to krásné.“

Martinec: „Učení se bylo vzájemné. Já jsem se od Jardy obohacoval a obohacuju dál. Přišel z Ameriky, kde je pohled na hokej jiný. Navíc byl obránce.“

Právě, jeden z vás je bývalý kreativní centr a druhý skvělý bek. Jak to dáváte dohromady?

Martinec: „Když rozebíráme nějakou situaci, Jarda ji vidí z pohledu obránce a já útočníka. Během našich kariér jsme se pohybovali na úplně jiných postech. Teď hledáme to nejlepší, co by bylo vhodné pro naše mužstvo.“

Modrý: „Je pěkný, že to vidíme našima očima trošku jinak. Patrik se kouká na to kreativní, já spíš tak, aby se zabránilo nějakým neduhům. Skládáme mozaiku, aby z ní měl benefit tým. Jsou nějaké věci, které nepovolíme. A pak taky momenty, kdy hráči mohou přinést do soudku něco svého, abychom jim nevzali lásku ke sportu. Aby hokej pořád milovali.“

Ovlivnilo vás, v jakém prostředí jste hokejově vyrůstali?

Martinec: „Když se na to podíváte, málokterá země měla tak malé hráče jako my. Historicky byly v každém reprezentačním kádru i drobnější kusy, které se prosazovaly. V jiných týmech to tak nebylo. Nikdy jsme neválcovali soupeře silou, ale chytrostí.“

Modrý: „Český hokej byl postavený na kreativitě, jsme šikovní. Ve fotbale jsme