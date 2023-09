Forman: Ukázali jsme, že sílu budeme mít. Může zaskočit i v obraně Sparty

Působil v mládežnických kategoriích Sparty, když klub vyhrál dva tituly v řadě. To bylo ale naposledy v roce 2007. Miroslav Forman (33) patří k nejzkušenějším hráčům Pražanů. V rudém dresu bude začínat svou 14. sezonu a věří, že by mohla být úspěšná. „Chceme dobře vstoupit do ligy a pak půjdeme postupnými cíli zápas od zápasu,“ zmiňuje sparťanský univerzál.

Byl jste tehdy už součástí úspěchu?

„Maximálně jsem tak odklízel led v pauze, co si pamatuju. (směje se) Součástí jsem ale nebyl. Samozřejmě jsem na hokej chodil, protože jsem na Spartě už od páté šesté třídy, takže jako malé děti jsme pořád chodily na hokej. Součástí jsem byl tedy spíš jako fanoušek.“

Probíhal mezi mládežnickými hráči a hokejisty z A-týmu kontakt?

„Potkávali jsme se v posilovně s kluky z áčka, ale s nikým jsme se nějak víc neznali.“

Dá se atmosféra, která byla na Spartě, srovnat s tou dnešní?

„Pamatuju si ten poslední titul, oslavy, bylo to neskutečné a vždycky jsem si říkal, že bych to strašně chtěl zažít. Samozřejmě teď jsme viděli na tiskovce, jak jde návštěvnost nahoru. Přiznám se, že nevím, jakou ji měli tehdy kluci, ale pamatuju si, že Holešovice byly často taky plné. Myslím, že na Spartě byla vždycky super atmosféra, takže je to těžké srovnávat.“

Budete startovat 14. sezonu ve sparťanském dresu, jak se za tu dobu klub proměnil?

„Vždycky platilo, že Sparta měla ty nejvyšší cíle a vím, že pár let zpátky jsme se prali vůbec o předkolo play off. Zažili jsme horší období, ale jinak většinu sezon, co jsem tady byl, tak byly nejvyšší cíle. Celkově se trochu posunul i samotný hokej a určitě se nějakým způsobem proměnila i Sparta. Myslím ale, že k lepšímu.“

Patříte k nejzkušenějším hráčům. Máte úlohu starat se o mladé kluky, kteří do týmu přijdou?

„Určitě není dané, kdo se o ně stará. Pamatuji si, že když jsme přišli jako mladíci do áčka, tak nám postupně starší kluci pomáhali, abychom se cítili dobře. Brali nás večer ven a k sobě do kolektivu. Tyhle věci pomáhají. Kluci, co přišli z juniorky, jsou hodně pracovití a šikovní, takže je to o tom jim spíš poradit detaily. Ale samozřejmě se je snažíme co nejvíc začlenit a pomoct jim.“

A jak zapadli do kabiny noví hráči, kteří před sezonou přišli?

„Všichni skvěle. Myslím, že tomu pomohlo i soustředění, které jsme měli v Milevsku, kde jsme první den udělali týmovou grilovačku. To tomu hodně pomohlo a myslím, že jsme zase vytvořili skvělou partu.“

Jakou roli z hlediska hry týmu máte v nynějším kádru Sparty vy?

„To asi uvidíme, ale teď jsem i jeden zápas zkusil na beku. Měl bych být flexibilní. Myslím si, že jsem hráč, který zvládne hrát jak v první, tak ve čtvrté lajně. I obranu jsem teď zvládl.“ (směje se)

Takže je možné, že vás v nové roli uvidíme i během sezony?

„Je to možné. Kdyby se někdo zranil v průběhu zápasu, tak jsme se bavili s trenéry, že ta možnost tady je. Proto mě chtěli vidět, abych si to vyzkoušel. Budu flexibilní a chci co nejvíc pomoct týmu. Jsem připraven na jakoukoli roli.“

Ve Spartě jste zažil hodně trenérů. Co nového přinesl nový kouč Pavel Gross?

„Je toho hodně. Já vždycky nerad mluvím o nynějších či minulých trenérech, ale určitě bych to celé hodnotil pozitivně. Trenéři mají nějakou představu, nějakou taktiku a je důležité, abychom ji všichni věřili. My tomu systému věříme a myslím, že to bylo vidět i v přípravných zápasech. Ukázali jsme, že sílu budeme mít. A věřím, že to bude dobré i v sezoně.“

Vyhráli jste zatím všechny přípravné zápasy. Jsou některé věci, na kterých je potřeba zapracovat, které jste řešili víc?

„Určitě ještě budeme pracovat na hodně věcech, ale už se tam objevují dobré momenty. Spousta zápasů bylo opravdu těžkých. Ty poslední s Berlínem vůbec nebyly lehké. Pracujeme ale na více věcech a budeme to všechno ještě v průběhu pilovat.“

Jak předsezonní režim vypadá?

„Poslední měsíc byla posilovna skoro každý den, někdy byla trochu lehčí, ale více méně byla každý den. Pak tréninky na ledě, které byly na začátku o něco delší. Teď jsme na nějakých 50 minutách, takže už to trochu zkracujeme. Ten měsíc byl hodně náročný, ale zároveň to všechny bavilo a myslím, že jsme se dobře připravili.“

Cíle jsou asi opět nejvyšší.

„Jsou nejvyšší, ale teď byl cíl se dobře připravit a dobře natrénovat kondici. Chceme dobře vstoupit do ligy a pak půjdeme postupnými cíli zápas od zápasu.“

Minulou sezonu vám vstup do ligy nevyšel, co udělat, aby to bylo letos lepší?

„Udělali jsme všechno, abychom byli dobře připravení na start a abychom začali dobře. Takže já věřím, že se nám to povede.“

Jak jste s přípravou spokojený vy osobně? Změnil jste něco?

„Změnil. Víc jsem se začal zajímat o jídelníček a chtěl jsem zhubnout pár kilo, protože po sezoně jsem něco nabral, i když jsem říkal, že se budu udržovat. Celkově jak sezona dopadla, jsem potřeboval vypnout a pár týdnů nic nedělat. Pak jsem najel na vhodnou stravu a myslím, že jsem se dobře připravil, fyzicky jsem na tom výborně. Potřebuji to pro svoji hru. Jsem spokojený a doufám, že to ukážu v sezoně.“

Hodně se po posledním play off mluvilo o tom, že vám chybí v týmu bojovníci. Je to něco, na čem jste chtěli zapracovat?

„Je to možné. Přišel Aaron (Irving), který by měl vnést fyzičnost do naší hry. Ale když se k tomu vrátím, tak když jsme vypadli, bylo všechno špatně a všichni jsme byli špatní, zatímco týden před tím nás vynášeli, že jsme nejlepší tým za posledních x let v extralize. Tak to prostě je. Ale určitě chceme být fyzický a ještě tvrdší.“

Nepociťujete vzhledem k tomu, že se na úspěch čeká dlouho, zvýšený tlak?

„Můžu za sebe i za ostatní říct, že jdeme do sezony s čistou hlavou. Ty cíle jsou opravdu postupné. Chtěli jsme se dobře připravit, a to si myslím, že se nám povedlo. Teď je cíl dobře začít, a když půjdeme krůček po krůčku, tak věřím, že budeme úspěšní.“

