Nová Sparta cílí na úspěch i fanoušky. Titul? Kouč se minulostí nezabývá

Ten rok netřeba připomínat. Pro početnou skupinu fanoušků rudého týmu je to zoufale dávno. Už šestnáct let, kdy statistici do extraligových kronik naposledy zapsali Spartu mezi vítěze.

Zlatý inkoust už dávno vyschl.

Naposledy ambiciózní mužstvo ztroskotalo ve čtvrtfinále na Třinci. Na vítězné mašině, která konkurenci rozdrtila čtyřikrát v řadě. Včetně Sparty.

„Už prostě nechceme, aby tam bylo jeho jméno popáté. Uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní,“ reaguje Tomáš Divíšek, někdejší dlouholetý extraligový harcovník, jenž titul slavil s Pardubicemi v roce 2005. S dalším úhlavním sokem.

Právě muž, jenž se jako hráč ve sparťanském dresu jenom mihnul v sezoně 2013/14, má z role sportovního šéfa dovést pražský gigant zpátky na vrchol. Má košatou hráčskou minulost, elitní ligu poznal ze všech možných regionů, takže z každého působiště si mohl vzít kus ingredience, která se teď bude hodit.

„Mám dost kamarádů třeba v Brně, v Plzni, kam zrovna teď ve sparťanském tričku jezdit nemůžu,“ směje se Divíšek, který měl ke Spartě už v posledních letech blízko díky pozici u blízce spolupracujících letňanských Letců. Nyní je pravou rukou majitele Karla Pražáka, jenž Spartu vlastní skrz svoji investiční skupinu Kaprain. Ten na něj hodně dá.

Ze zmíněné skupiny vzešel i nový generální ředitel klubu Petr Vosmík. Pro fanoušky neznámý muž, jenž je ovšem od mládí velkým sparťanem. „Možná úplně tím největším ze všech,“ tvrdí Divíšek o muži, jenž je jedničkou v byznysu.

„Sparta by měla být tahounem hokejového prostředí u nás. A jít v tomto ohledu příkladem,“ zmiňuje Vosmík přesah slavného klubu, jenž slaví 120 let vzniku. Mluvil o sepětí s fanoušky, o velké energii, kterou vytváří celá sparťanská rodina.

O tom, jak je důležitá mládež. O pomoci talentovaným hráčům. „Chceme dosáhnout co největšího semknutí v klubu. Musíme akcelerovat, aby nás nikdo nezastavil,“ dodal Vosmík. Právě slogan, že Spartu nezastavíš, se stal hlavním motivačním faktorem klubu.

Pohled do zákulisí, jak Sparta točí show. Kempný a Chlapík srovnávají s NHL Video se připravuje ...

Kdo ji dokáže zastavit tentokrát? Nebo to dotáhne až na vrchol?

Ani on nezmínil přímo slovo titul. Ani nemusel. Všem je jasné, že je to hlavní cíl.

Vosmík má na starost hlavně byznysové věci. Divíšek má na povel sportovní stránku, spolu s Jaroslavem Hlinkou kádr okysličili. Tak, aby v klíčové momenty měl všechno, co vítězný tým potřebuje. „Hodně jsme analyzovali závěr minulé sezony. Co nám chybělo. A věřím, že jsme přivedli přesně hráče, kteří tohle splní,“ věří Divíšek.

Tým nově povede kouč Pavel Gross. Sympatický chlapík, který si udělal skvělé jméno v Německu, sám někdejší sparťan. Když o jeho spolupráci s Miloslavem Hořavou mluví Divíšek, používá samé superlativy. Až tak ho uchvátil profesionální způsob, jakým se trenéři chystají na novou sezonu.

Sparta cílí nejenom na úspěch na ledě. Ale i v hledišti. „Musíme být atraktivní a náš ambiciózní cíl je být mezi třemi nejvíce navštěvovanými kluby v Evropě,“ řekl k tomu Jakub Dlouhý, jenž je v představenstvu zodpovědný za marketing. Aby se to podařilo, musí se návštěvnost zvednout ještě o tisíc, v průměru k dvanácti tisícům.

V O2 areně chystá klub opět Showtime, tedy nápaditý program pro fanoušky. V tomto ohledu chce být dokonce evropským lídrem zábavy.

A bude to i zábava na ledě?

Sparta v přípravě válí, vyhrála všech šest zápasů. V pátek ji čeká ještě domácí generálka proti Liberci. Když se podíváte na složení obrany, právě ta budí obrovský respekt. Co jméno, to pojem. Nejspíš nejlepší defenziva v extralize. Na papíře určitě. Také útok disponuje velkou silou.

Takže bude Sparta hrát atraktivně? Právě tak, aby přivedla do hlediště ještě víc fandů?

Když zkušený trenér Gross tuhle otázku uslyší, trochu se ošije. „Víte, abych řekl pravdu, mám velký subjektivní problém s tím, co je atraktivní hokej,“ hlásí šéf sparťanské střídačky. Na narážku, že je to takový, v němž padá hodně gólů, reaguje trefně.

„Můžu hrát nádherný hokej, ale když budeme prohrávat 6:8 nebo 5:7, tak to asi lidem nebude moc chutnat, ne?“ ptá se bývalý útočník, který se Spartou oslavil titul v roce 1990.

„Proč bychom se měli stydět nějaké zápasy vyhrát 2:1 v prodloužení? Když budeme říkat, že je to jenom 2:1, tak budeme podceňovat ligu i soupeře,“ dodává trenér s tím, že základem úspěchu je vždycky defenziva. V této souvislosti i dodává, že se mají fanoušci připravit, že v úvodních kolech to nebude hezký hokej.

„Bude to hodně upracované, ubojované. Jako v každé lize na začátku,“ myslí si Gross.

Ten zároveň nechce vůbec řešit, proč Sparta naposledy získala titul v roce 2007. V minulých letech u týmu nebyl, podobnými otázkami ani při pohovorech hráče nezatěžoval.

Je tady nová sezona. Nová Sparta.

„O minulosti jsme se nebavili. Nezlobte se, ani mě to nezajímá. My budeme koukat jenom na každý den a zápas, abychom se zlepšovali,“ dodává nový kouč.

Stínu minulosti se ale nezbaví. Cokoliv jiného než titul bude pro Spartu zklamání.

Pravděpodobná sestava Sparty Kovář

(Kořenář) Irving, Kempný

Moravčík, Němeček

Mozík, Krejčík

Krutil Řepík, Sobotka, Chlapík

Kestner, Horák, Kousal

Hauser, Lajunen, Buchtele

Konečný, Najman, Forman

Vitouch

