Kometa: rozebrali jsme nabušené útoky. Střelci i siláci, Flek vidí kvalitu

Video se připravuje ... Ano, zase čekáte, že Petr Holík nasbírá nejvíc asistencí a bude se motat na špici kanadského bodování celé extraligy. A bude divné, pokud se nestane letní superposila Steve Moses nejlepším střelcem týmu. Na dvou údernících z elitní letky bude stát také přesilovka. Tak o čem je řeč? Kometa už nemá být jen první lajna a pak více či méně schopný komparz. Letos klub nabušil i ostatní útoky, každý má slušný gólový i herní potenciál. A to ještě při aktuálně prázdné marodce dva forvardi přebývají…Web iSport.cz popsal složení a roli všech čtyř formací brněnského souboru. Komentář k nim poskytl reprezentant Jakub Flek. „Útok se výrazně posílil,“ potvrzuje.

1. útok Steve Moses (34 let) - Petr Holík (31) - Lukáš Cingel (31) Hlavní letní úkol byl jasný: najít po odchodu Luboše Horkého rychlé a gólové křídlo k tvůrci hry Petru Holíkovi. To se nejspíš povedlo, Američan Steve Moses má velkou historii včetně účasti na MS v Praze a trofeje pro nejlepšího střelce KHL. Měl by to sypat i v extralize, byť nejplodnější roky už má spíš za sebou než před sebou. V přípravě se trefil dvakrát, na tři branky naopak přihrál Holíkovi a ukázal, že je velmi platný i v mezihře. Přesto… „On je klasický goal scorer,“ podotkl asistent Jaroslav Modrý k posile z Hämeenlinny. Na levém křídle dělá černou práci další novic Lukáš Cingel. „Někdo to za ty dva musí odbránit,“ usmál se kouč Patrik Martinec. Rovněž jednatřicetiletý Slovák umí udeřit, v jedné sezoně v hradeckém Mountfieldu nasázel 16 gólů. Očima Jakuba Fleka: „Naši přesilovku řídí každoročně ředitel Holas (Holík). Na něm to asi bude stát. Od gólů tam má Stevieho Mosese, který procestoval nejlepší ligy světa. Cingy je chytrý hráč, věřím, že se na ně dobře napojí. Všichni tři jsou zkušení.“ Steve Moses by měl být největší palebnou silou Komety • Foto ČTK / Šálek Václav

2. útok Jakub Flek (30) - Tomáš Marcinko (35) - Martin Kohout (28) Tohle může být tajná zbraň, trojice, která obranu soupeře kdykoliv rozloží na prvočástice. Na křídle dva rychlíci a schopní zakončovatelé, kteří spolu váleli už za Karlovy Vary. A uprostřed stožár, do něhož když narazíte, nabijete si nos. A ještě dostanete pár dalších ran a ostrých slov od cesty. Právě Marcinkův příchod vypadá jako stěžejní, klub v něm vidí nového Leoše Čermáka. Lídra, chlapa s respektem v kabině. Třinecký šampion je navíc specialista na škaredé góly, které Kometa v předchozích sezonách postrádala. V přípravě si to mezi tímto triem hezky sedalo. Flek udělal za šest startů nejvíc bodů v týmu (4+4), Kohout byl hned za ním (3+4). Všichni najdou uplatnění v každé herní situaci na ledě. Očima Jakuba Fleka: „Marci je neskutečný na brankovišti, prosazuje se na něm každý rok. Je hodně silový, výborný na buly. Z toho budeme těžit. Jako protivníka z Třince jsem ho hodně neměl rád. (úsměv) Uměl se vám dostat do kožichu, jak se říká. O to jsem radši, že ho teď mám na své straně. Při zápasech je impulzivní, prožívá to asi jako já. Kohy je taky skvělý útočník, který umí dávat góly a bodovat. Známe se z Varů, je dobře bruslařsky vybavený, rychlý, velký, průbojný. Víme o sobě. Každý z nás má něco a věřím, že si vyhovíme. Samozřejmě nesmíme hnát všechno dopředu, ale taky góly nedostávat.“ Martin Kohout by měl operovat ve druhé formaci Komety • Foto ČTK / Šálek Václav

3. útok Kristián Pospíšil (27) - Andrej Kollár (25) - Martin Zaťovič (38) Trio se solidním bodovým potenciálem. Hlavně bývalého reprezentanta Zaťoviče čeká důležitá sezona. Po té minulé špatné je na místě ukázat, že má týmu pořád co dát. Kapitánské céčko mu zůstalo, ale potvrdit ho musí adekvátními výkony. Natrénováno prý má, trenéři si jeho přístup pochvalují. Hodně bude záležet na tom, zda oboustranný střední útočník Andrej Kollár konečně zůstane zdravý a zažije průlomový ročník. V předchozích dvou se od něj čekalo víc, než předvedl. Speciální kategorií je jeho slovenský krajan Kristián Pospíšil. Když chytne lauf, bude patřit k nejobávanějším snajprům v celé extralize. Klidně může nastřílet přes dvacet gólů a otrávit život všem obráncům protivníka. Očima Jakuba Fleka: „S Pospecem a Koláčem (Kollárem) jsem hrál tři čtvrtě minulé sezony. Skvělí hokejisté. Pospec je hodně bodový, Koláč je výborně použitelný na obou stranách hřiště. Do útoku má šikovné ruce a do obrany je poctivý, dobře bruslí. Teď je doplňuje Zaťa, který přinese zkušenost a náhled na hru.“ Kristián Pospíšil a Martin Zaťovič by měli nastupovat společně ve třetí formaci • Foto ČTK / Šálek Václav