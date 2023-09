Puky a miliony pro menší kluby. Hadamczik promluvil i o počtu cizinců

Pomoc kvituje i prezident svazu Alois Hadamczik. Podle něj je jakákoliv spolupráce, která přinese lepší podmínky vítaná. „Je to především velká reklama pro hokej. Každý subjekt, který chce dát do něj peníze a především do toho mládežnického je správný,“ říká.

Projektu se zúčastní 150 hokejových týmů, rozděleny byly do dvou kategorií na malé a extraligové. Pro malé se bude hlasovat na prodejnách Kauflandu, kde po nákupu nad 300 korun dostane zákazník hlasovací žeton. Ten následně může moci vhodit do nádoby a podpořit klub, který si vybral. „Prodejny jsou rozděleny do 27 regionů a v každém z nich bude proti sobě soutěžit pět až šest klubů,“ upřesňuje Beňačková.

Pro hlasování extraligových klubů platí stejná pravidla s tím rozdílem, že hlasovat se bude přes internetovou stránku, do které se za pomoci čárového kódu na účtence bude možné zaregistrovat.

Vítězové z každého regionu dostanou příspěvek na mzdu pro trenéry 120 tisíc korun a kvalifikační vstupenku na republikový turnaj pro druhé třídy. Odměnu dostanou i kluby na druhém místě, které dostanou 50 tisíc korun na hokejové vybavení a týmy na třetím místě 25 tisíc korun na nákupy potravin v Kauflandu. Z extraligových klubů odměnu získá prvních šest. Konkrétně to bude 50 tisíc korun a vstupenka na turnaj.

Hadamczik rovněž mluví o zlepšených podmínkách, které umožňují kvalitnější práci s dětmi. „V mládežnických kategoriích jsme navýšili platy trenérům a nemusí se tak hokeji věnovat napůl. Myslím si, že péče a výchova bude daleko lepší,“ přibližuje.

Pak ještě naznačil, že by se v kubech mohlo řešit snížení počtu cizinců. „V myšlenkách to máme, ale neumím vám dneska odpovědět jak to udělat. Neznám ještě právní důvody Evropské unie, co můžeme a co ne,“ sděluje Hadamczik. Ideální by podle něj bylo, aby u nás hrálo tolik kvalitních českých hokejistů, že zahraniční nebudou potřeba: „Myslím, že by úplně stačilo, kdyby byli v klubu tři cizinci.“